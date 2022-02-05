Китай "кинув" Росію з Кримом: експерт вказала на промах Путіна

Деякі положення договору мають велике значення для Китаю, але не для Росії.

Спільна заява глав Росії та Китаю, яка була зроблена 4 лютого, більш вигідна для Пекіну, а не для Москви.

Про це розповіла політичний аналітик, доктор історичних наук Олена Галкіна.

За її словами, у підписаному главами країн Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном документі є положення, які відповідають китайському розумінню геополітичного устрою світу та його ідеології.

Наприклад, вона виділяє те, що у розділі, де йдеться про те, що обидві країни виступають проти подальшого розширення НАТО, зазначається, що Росія підтримує "принцип одного Китаю" і виступає проти незалежності Тайваню.

Галкіна каже, що якби документ мав проривне значення для Кремля, то після такого Пекін мав би озвучити потрібну Москві позицію щодо окупованого Криму, але нічого подібного там немає.

Крім того, вона вказує, що в угоді також сторони виступили проти альянсу Австралії, США та Британії, а також проти протекціонізму у СОТ, що знову ж таки є важливими питаннями для Китаю, але не має такого значення для Росії.

Більше про те, що думають експерти про угоду між Путіном та Сі Цзіньпіном, читайте у матеріалі "Телеграф": Крок до великої війни: Путін прогнувся перед Китаєм, але Україні стало лише гірше.