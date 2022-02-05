Китай "кинул" Россию с Крымом: эксперт указала на промах Путина

Некоторые положения договора имеют большое значение для Китая, но не для России.

Совместное заявление глав России и Китая, которое было сделано 4 февраля, более выгодно для Пекина, а не для Москвы.

Об этом рассказала "Телеграфу" политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина.

По ее словам, в подписанном главами стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином документе есть положения, которые соответствуют китайскому пониманию геополитического устройства мира и его идеологии.

Например, она выделяет то, что в разделе, где идет речь о том, что обе стране выступают против дальнейшего расширения НАТО, указывается, что Россия поддерживает "принцип одного Китая" и выступает против независимости Тайваня.

Галкина говорит, что если бы документ имел прорывное значение для Кремля, то после такого Пекин должен был бы озвучить нужную Москве позицию по оккупированному Крыму, но ничего подобного там нет.

Кроме того, она указывает, что в соглашении также стороны выступили против альянса Австралии, США и Британии, а также против протекционизма в ВТО, что опять же является важными вопросами для Китая, но не имеет такого значения для России.

Больше о том, что думают эксперты о соглашении между Путином и Си Цзиньпином, читайте в материале "Телеграф": Шаг к большой войне: Путин прогнулся перед Китаем, но Украине стало только хуже.