Шаг к большой войне: Путин прогнулся перед Китаем, но Украине стало только хуже

В подписанном между Москвой и Пекином документе есть интересные вещи, которые выгодны только Китаю

Президент России Владимир Путин и председатель компартии Китая Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО в будущем, чем частично поддержали выдвинутые Москвой так называемые "гарантии безопасности".

Эксперты рассказали "Телеграфу", что означает такой шаг РФ и КНР – и чем такой поворот событий грозит Украине.

Никто с российскими предложениями не соглашался

Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина акцентирует, что Пекин не поддержал выдвинутые Москвой еще в декабре 2021 года так называемые "гарантии безопасности".

"В документе написано что "Китайская сторона относит с пониманием и поддержит выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе". Это значит, что речь идет именно о "поддержке по формированию" таких предложений, а не о тех "гарантиях безопасности", которые предлагает Россия. Мол, давайте сформируем, давайте обсудим. Но это не согласие непосредственно с российскими предложениями", – поясняет эксперт.

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Она также напоминает ответ НАТО о дальнейшем нерасширении Альянса. И суть его в том, что НАТО не расширяется, что НАТО – это оборонительный Альянс. И у каждого государства есть суверенное право присоединяться к тем или иным объединениям. То есть, расширения НАТО как такового не существует.

Про Крым забыли?

По мнению Елены Галкиной, в документе, подписанном между Москвой и Пекином, есть интересные вещи, которые выгодны китайской стороне. И эти вещи идут в фарватере китайской идеологии, китайского понимания геополитической реальности.

"К примеру, третий раздел, где речь идет о том, что КНР и РФ выступают против расширения НАТО. Перед этим прописано, что российская сторона поддерживает "принцип одного Китая", подтверждая, что "Тайвань является неотъемлемой частью Китая". Речь также о важности территориальной целостности и так далее. А потом – предложение о "цветных революциях".

Казалось бы, после Тайваня должен идти Крым. Если российская сторона подтверждает приверженность тому, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, логично было бы предположить (если бы документ действительно имел прорывное значение для повышения российского статуса на международной арене), что Китай заявит свою позицию по Крыму. Позицию, нужную Москве. Но этого нет", – отмечает эксперт.

"Также мы имеем выступление Россия на стороне Китая против AUKUS – альянса, который заключили между собой США, Великобритания и Австралия. Имеем поддержку Россией Китая против протекционизма в рамках ВТО (что, опять же, более выгодно Пекину, нежели Москве). Понятно, что КНР включила в этот документ такие важные для Кремля идеологические клише как "не искажение событий Второй мировой войны" и так далее. Понятно, что для России и Китая важен вопрос возможности цензуры национального сегмента Интернета и, в принципе, глобальной цензуры в Сети. Что также нашло свое отображение в документе. Но куда больше прописано скорее в интересах Китая, нежели в пользу РФ".

Почему в документе нет Украины

Елена Галкина обращает внимание, что кроме ритуальной фразы о нерасширении НАТО – ничего особенного в документе нет. Нет и упоминания Украины. И это, считает она, не случайно.

"После встречи глав МИД РФ и КНР, накануне встречи глав государств, было упомянуто, что стороны договорились о позициях по поводу Украины. И сразу пошло предупреждение от Госдепа США – что будет с китайскими компаниями, если они будут помогать российским избегать американских санкций. Которые обязательно последуют в случае продолжения российской агрессии против Украины. Возможно, это как-то повлияло, что Украина не упомянута в этом документе. Тайвань есть, активность США, Британии, Австралии есть. Есть много всего, что волнует КНР, и весьма мало и ритуально – из того, что волнует РФ", – отмечает эксперт.

То есть, резюмирует доктор наук, этот документ не обязывает Китай предпринимать какие-либо действия, если это будет негативно отражаться на его интересах. И ни о каком равноправном союзе между Пекином и Москвой речи не идет.

Суть – в идеологии

"Думаю, заявления после встречи Путина и Си Цзиньпина, а также ряд подписанных соглашений можно назвать символическим оформлением идеологического союза против идей универсальных прав человека. То есть, против идеи того, что такие права являются основой всеобщего мирового пути, если хотите", – поясняет Елена Галкина.

По ее мнению, это в какой-то мере сделано в пику саммиту за демократию, который в декабре 2021 года собрал президент США Джо Байден.

"Документ же КНР и РФ можно считать символическим формированием коалиции против универсальных прав человека. Думаю, этот идеологический посыл документа является наиболее важным, – подчеркивает эксперт. – А всё остальное, в основном, в пользу КНР в рамках проводимого ею курса. О том, что есть некая народная демократия. У каждого народа она своя. А права и свободы человека упоминаются, в основном, в негативном контексте. Мол, это – наша демократия. Как мы ее понимаем. И если мы, элиты того или иного государства, считаем именно это демократией – так оно и есть".

С такой позицией согласен и политолог Андрей Окара. Он отмечает:

"Мы видим союз авторитарных режимов, которые объединили усилия не только на основе стратегических интересов, но и на основе ценностей. А именно – и Россия, и Китай являются главными проповедниками путей развития, основанных на не свободе. Антидемократами. Главными оппонентами Запада в этом плане".

Мир под угрозой

При этом крепнущий идеологически союз России и Китая Андрей Окара считает крайне опасным.

"Этот шаг из всех возможных вариантов – самый проблемный для евроатлантического Запада. Самый желаемый для Китая, но самый рискованный для России. И, стоит отметить, самый катастрофический для Украины, – говорит политолог. – Логика трансформации мировой политической системы вела к трехполярному миру. Есть США, есть РФ, есть Китай. Каждый из трех – сам за себя и не может объединиться с другим против третьего. Но сейчас Китай и Россия назвали свои отношения "особым дружеским партнерством". В ситуации, которая сложилась, это означает, что мировая повестка, если говорить языком ковидных ограничений – вышла на красный уровень угрозы. Такие переговоры создают ситуацию, когда вероятность глобального конфликта увеличивается. Путин открыто поддержал притязания Китая на Тайвань. А КНР поддержала РФ в противостоянии с коллективным Западом. Всё это может вылиться в катастрофу".

По мнению Андрея Окары, всё зависит от решимости КНР захватить Тайвань. Если такая попытка произойдет, а Запад (прежде всего США) будет этому противостоять, это может отвлечь внимание тех же Штатов от Украины. И вероятность российской агрессии против Украины – из РФ и Беларуси – возрастает.

"Для России же закладываются не прямые и не очевидные угрозы. Да, многие аналитики в РФ уже радуются – вот, наконец-то, товарищ Си перешел к радикальным действиям, мы объединяем усилия! РФ+КНР= дружба. Между тем, закладывается и очень серьезная угроза для РФ (очевидная сейчас далеко не всем). А именно – гипотетически возможное поглощение части России – Китаем. Сибирьнаш! Так что подобное соглашение в среднесрочной перспективе может превратить РФ в сильно-младшего партнера Китая. При этом усилить Китай за счет РФ, чего очень боялась Америка. Именно поэтому США не особо хотели портить отношения с Россией, в том числе в украинском вопросе, – поясняет Андрей Окара. – Впрочем, бывает так – поговорили, а дальше не пошло. Реально ничего не происходит. Но если реальные отношения Китая и РФ будут развивать так, как заявили Путин и Си Цзиньпин, то для всего мира это – серьезная угроза. Нас может ожидать глобальное переформатирование мирового порядка, в том числе, через мировую войну".

Как сообщалось ранее, в средине декабря прошлого года Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала запретить Украине вступать в Альянс. Также там идет речь о запрете для НАТО на размещение войск на территории стран, которые вступили в него позже 1997 года. К таковым, например, относятся страны Балтии.

Эти требования, которые в Кремле называют "гарантиями безопасности", позже были обсуждены с представителями США. В Вашингтоне ответили, что не станут принимать решения по Украине без нее, равно как и обсуждать безопасность Европы без ее участия.

В аналогичном ключе высказались и представители НАТО.

Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, комментируя совместное заявление глав России и Китая, отметил, что Украине нужно готовиться к большой войне.