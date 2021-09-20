Битва за подлодки и против Китая: что произошло между Австралией, Францией, США и Великобританией

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал свое виденье ситуации, сложившейся внутри НАТО

Франция отозвала послов из Австралии и США, а также назвала отношения с НАТО напряженными.

Это произошло на фоне сообщений о том, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном.

Альянс США, Великобритании и Австралии получил название AUKUS. Его задачей названо интеграция научного и технического потенциала в оборонной сфере, включая логистику поставок.

Важно понимать, что США четко ориентированы на глобальные стратегические интересы своего государства. Наибольшей для себя и союзников угрозой они видят Китай.

И разрабатывают меры по противостоянию с таким мощным конкурентом. В этом ракурсе идет работа с Евросоюзом, с Индией, с той же Россией, с представителями Тихоокеанского региона – Японией, Тайванем.

Идет выработка мощных моделей противостояния Китаю в разных вариантах – оборонном, экономическом, технологическим, информационном. В том числе – создание новых мощных союзов, включая государства, находящиеся рядом с Китаем.

И в этом смысле создание нового стратегического союза США-Великобритания-Австралия – вполне логично. Мощное формирование не только в военно-политическом, но и в экономическом, в региональном, в рамках укрепления возможностей для поддержания мира, стабильности. В первую очередь это укрепление следует рассматривать в ракурсе противостояния именно Китаю.

Союз важен был для Австралии с точки зрения укрепления оборонной составляющей. Американцы хотели бы иметь там свое стратегическое вооружение, свои системы контроля – космического, радиотехнического, коммуникационного. А чтобы Австралия была провайдером, двигателем этих процессов в регионе, нужны были предпосылки в виде технологий, вооружений. Чтобы все коммуникации были напрямую. Не через ту же Францию, которая ранее должна была поставлять в Австралию подлодки.

Тут важен еще такой момент. Контракт с Францией предусматривал поставку в Австралию дизельных подлодок. Американцы же готовы поставить атомные подлодки, крылатые ракеты, которые у США куда эффективнее, чем французские. Как и радиотехнические средства, системы связи, наведения. Такой ход позволят расширить силовые возможности Австралии – и укрепиться американцам и британцам (активные участники этого процесса) в данном регионе.

В этом споре с Францией, конечно, победили более мощные стратегические интересы. Вторая составляющая – экономическая. Ведь контракт с Австралией обеспечит многомиллиардные прибыли американским компаниям, производящим соответствующие вооружение и технику. Речь примерно от 40 до 70 млрд долларов.

Конечно, для Франции это очень болезненный удар. Она теряет и в экономическом (речь не только о прямых потерях от не поставок подлодок; ремонтные базы, обслуживание – контракт обеспечивал их работой на десятки лет), и в геополитическом плане. Действия США названы недружественными. О том, что контракт с французами расторгнут в пользу нового стало известно за сутки до официального оглашения. То есть, Штаты и Британия не уведомили Францию – союзника по НАТО – о столь важных переменах. Всё делалось тайно. В итоге Франции несет еще и серьезные репутационные потери.

В этом смысле можно понять эмоциональные выступления представителей французского МИД, их заявления об «ударе в спину». И те же отзывы послов из США и Австралии. Руководство Франции хочет показать этим, что принципиально не согласно с происходящим.

Думаю, будут искать варианты, как действовать далее. Надеюсь, ставку сделают всё же не на конфронтацию.

Ведь Франция как один из лидеров Евросоюза может начать педалировать тему создания собственных вооруженных сил ЕС (а таких «забросы» уже делаются) в противовес даже НАТО. Мол, это уменьшит значимость НАТО и США. Но такие силы – очень дорогостоящее мероприятие. Это триллионы долларов. В период коронавируса и ряда кризисных явлений – не лучшее решение. Идея скорее эмоциональная, малореализируемая.

Возможно, будут искать форматы компенсаций в перспективе. И в рамках двухсторонних отношений США и Франции, и в рамках взаимоотношений между Штатами и ЕС. К примеру, США будут делать определенные удобные Парижу шаги в отношении проектов, важных для Франции. Надеюсь, что постепенно эта тема снимется.

Кстати, логику австралийцев можно понять еще и, исходя из того, как продвигалось выполнение контракта, заключенного еще в 2016 году, со стороны французов. А продвигалось оно крайне медленно. На что намекнуло руководство Австралии. Вот американцы и использовали этот фактор. Пообещав австралийцам быстро и эффективно поставить высокоточное вооружение. Учитывая активизацию Китая в регионе, от такого предложения трудно было отказаться. Тем более, что Австралии выгодно иметь таких мощных союзников как США и Великобритания, с такими вооружением и технологиями.

Резюмируя: создание такого союза, заключение такого формата усиливает позиции Австралии, США, Великобритании в регионе. И снижают гегемонию Китая, который наращивает экономическую, технологическую, военную составляющую в регионе и мире.