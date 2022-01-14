Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич высказал мнение об "игре" США и России

Завершилась неделя переговоров между США, НАТО и ОБСЕ с одной стороны – и Российской Федерацией с другой касательно обсуждению так называемых "гарантий безопасности", которые требует РФ.

Пока идет пристрелка, начало процесса, о финале говорить рано.

Россия повышает ставки, а США и ЕС шлют сигналы о не желании эскалации.

В этом смысле показательно провальное голосование в Сенате по санкциям против "Северного потока-2".

Договоренность с Германией у Штатов по "неприкасаемости" СП-2 была раньше. Теперь, учитывая, что соответствующий законопроект провален, а новый может быть вынесен лишь через определенный срок, "Северный поток-2", скорее всего, спокойно пройдет сертификацию и будет запущен в этом году. Тем более, что и новая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала не смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ. Мол, СП-2 – чисто экономический проект.

Показательна и мягкая реакция ЕС и США на операцию России в Казахстане.

Давно я не видел подобного пресс-релиза от Белого дома в стиле – "это дело России и нас не касается". Реал политик в чистейшем виде.

По состоянию на сегодня мы видим наибольшую демонстрацию готовности к разговорам с РФ именно со стороны США. Почему так? Потому что глобально для США важно выйти на какой-то формат взаимодействия с РФ, чтобы не допустить сваливания России в орбиту Китая.

При этом, с одной стороны европейские страны и США демонстрируют готовность разговаривать с РФ. С другой – выставляют свои ограничения. Они, к примеру, не готовы говорить о не расширении НАТО, поддерживают самостоятельность политики членов Альянса на Восточном направлении, включая концентрацию там войск.

Зато стороны готовы разговаривать об ограничении обычных и ядерных вооружений. По крайней мере, об отводе их из зоны, близкой к границам РФ.

При этом акценты россиян на необходимости некой документальной фиксации грядущих договоренностей – не случайны. Ранее российский МИД не раз сливал внутреннюю документацию. Те предложения, которые обсуждались по Донбассу и не только. Соответственно, в РФ ожидают неких письменных подтверждений, которые в случае необходимости можно публиковать.

Игра идет не только по линии РФ-США или РФ-НАТО, а на разных направлениях. В том числе – на украинском, белорусском, казахском, стран Балтии. И любые подобные тексты, предложения, договоренности можно интерпретировать по-разному, запустив соответствующую волну в СМИ с соответствующей целью.

Впрочем, не думаю, что что-то схожее на российские пожелания будет документально оформлено в ближайшие месяцы. Но переговорный процесс, скорее всего, будет продолжаться.