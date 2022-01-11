Путин, как и Ленин, видит Украину частью своего Союза, - генерал объяснил, чем для нас опасна ситуации в Казахстане

Игорь Романенко сделал ключевые выводы об отношении Кремля к происходящему в Казахстане

Протесты в Казахстане, которые начались в начале января 2022 года после резкого скачка цен на автомобильный газ, продолжают оставаться в центре внимания. И из-за жестокого подавления этих протестов, которые переросли в политические (демонстранты потребовали отставки руководства страны и свободных выборов), а также в некоторых регионах – в столкновения между протестующими и силовиками. И на фоне переброски в республику российских войск после призыва президента Казахстана Касым-Жомрата Токаева о помощи к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему происходящее играет на руку президенту РФ Владимиру Путину – и как должна использовать ситуацию Украина.

Клановые игры

Генерал акцентирует, что всё начиналось с экономических вопросов. Это потом уже к ним добавились политические.

"Подняли цену на энергоресурсы представители клана Назарбаева. Им мало было наживы, они продолжили обдирание народа. Добыча энергоресурсов, в первую очередь, газа – это запад и юг, отчасти центр Казахстана. Там газ используется очень широко, даже транспорт в основном на нем, в отличие от севера и востока, где авто, как правило, на дизеле и бензине. Потому резкий подъем цены на газ (в разы) привел к экономическим протестам", – отмечает Игорь Романенко.

Он напомнил, что Нурсултан Назарбаев, который правил Казахстаном с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019-го, покинув пост президента, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана, председателя правящей партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета. При этом оставил за собой и членами своей семьи управление экономикой и силовыми структурами.

"Между тем, протесты набирали силу, начались захваты администрацией, полицейских участков, магазинов. Начались грабежи, в ход пошло оружие. Стоит отметить, что это отсутствовало в Украине во время последнего Майдана в 2013-2014. Не было подобного и в Беларуси во время протестов 2020 года. А потому сравнения Путина ситуации в Казахстане с украинским Майданом, как минимум, неуместны. Как и заявления Токаева о том, что на улицы, прикрываясь обычными жителями, вышли вооруженные "террористы", финансируемые извне, и что главной задачей этих групп якобы был "конституционный переворот" и последующий захват власти.

Всё происходящее – внутренняя борьба. Токаев не согласился с сверхобогащением клана Назарбаевых, с их стилем управления страной. Он пытался искать пути преодоления этого. И когда начались протесты, Токаев с одной стороны пытался останавливать их, с другой – использовал создавшиеся обстоятельства для смещения клана Назарбаева. С целью привести во власть своих людей", – считает Игорь Романенко.

Российский фактор

Естественно, в стороне не могли оставаться россияне, пронизанные имперскими амбициями.

"Вспоминаются действия Совет Союза, правонаследницей которого является Россия. Не только по военным действиям, но и по имперским замашкам, – продолжает генерал. – По задействованию своих вооруженных сил и стран-сателлитов. Можно вспомнить схожие события в Восточном Берлине в 1953-м, в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968-м. Там не было НАТО, а были страны Варшавского договора в приоритете. И на ведущих ролях – вооруженные силы СССР. Подавлялись (кроваво, как и в Казахстане) демократические протесты. Ну, а после распада Союза Россия продолжила действовать подобным образом в Молдове (Приднестровье), Грузии, Украине. Я давал экспертизы казахским журналистам по поводу возможных военных действий в их стране. Там особые проблемы с северными территориями. В этот раз как раз в них было меньше всего протестных действий. Но именно там, в разных регионах, территориальных делениях – до 50% славянского населения. А мы знаем, как Путин любит использовать этот фактор для "защиты" такого рода граждан".

Игорь Романенко подчеркивает, что ОДКБ, куда входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, согласно документам, может действовать, когда есть международная угроза.

"Таковой не было. Но Токаев делал и делает заявления об иностранном влиянии, о подготовке неких боевиков, о терроризме. Хоть имеем явно внутренний конфликт, – акцентирует генерал. – Остаться в стороне россияне, конечно, не могли. И вот мы видим, что Токаев благодарствует "царю-батюшке" Путину, который сразу откликнулся. Десантники вперед! Потом подтянули белорусов, абсолютно зависимых РФ. Остальные – понемногу, нужны для формальных моментов".

По словам Игоря Романенко, Путин сразу дал понять Токаеву, что помощь возможна в случае решительных действий самого Токаева. Чтобы всё отличалось от того, что было в Украине и Беларуси, где протесты длились месяцами.

"Фактически Путин подтолкнул Токаева к кровавой расправе. И началось… Причем не только руками казахских силовиков, но и с помощью россиян. Те пришли сперва в военной форме без опознавательных знаков. Гибридные подходы а-ля Крым, но уже в казахстанских условиях. Это неудивительно, ведь руководить операцией сил ОДКБ назначен генерал Андрей Сердюков – тот самый, который в 2014 году руководил вторжением в Крым. Также известно, что он участвовал в двух чеченских войнах, войне в Сирии и марш-броске на Приштину (Косово). Именно таких как он, а также предателей, в том числе украинских, бросили подавлять протесты в Казахстане", – подчеркивает генерал.

Он уверен, что все эти предатели плохо закончат. И это, подчеркивает Игорь Романенко, должно быть заботой наших компетентных органов.

"Сколько бы времени ни прошло – за преступления такого рода срока давности быть не может. Этому (и не только) нужно учиться у израильтян. У их "Моссада", у их преданности и решительности защите своего государства, своего народа, – отмечает генерал. – Ну, а казахская оппозиция – в тюрьме или уничтожена. Часть находится за границей, в том числе в Украине. Некоторые верят в возможность договориться с Токаевым. Но он и его окружение вошли во вкус, попробовали крови. И вряд ли там что-то в обозримом будущем перейдет в демократическое русло. Тем более что фактическое руководство Казахстаном сейчас перешло к Путину. Полагаю, что все протесты будут подавлены. Тысячи человек уже в застенках, десятки, а то и сотни погибли. Власть понимает, что после таких действий ее не простят. И переходить к неким демократическим шагам не будет. Процесс зачистки под чутким руководством россиян продолжится".

Предательство Пашиняна

Показательными в данной ситуации Игорь Романенко считает действия премьера Армении Никола Пашиняна.

"Напомню, что армянская сторона сейчас является действующим председателем ОДКБ. А также, что Пашинян сам пришел во власть на протестных явлениях. Но ресурсно ему бороться с РФ тяжело. Тем более, осенью 2020 был проигрыш в войне с Азербайджаном, падение авторитета и рейтингов. Путину удалось его додавить. При этом Путин не простил Пашиняну, что тот пытался себе позволить самостоятельное ведение государственности, не достаточно почтительно относился к президенту РФ. А Путин – злопамятный человек. В итоге армянский революционер Пашинян, будучи формально главой ОДКБ, под давлением Путина вынужден был сделать заявление о подавлении протестов в Казахстане. То есть, идеологически было предано то, что с чем сам Пашинян пришел к власти в Армении", – поясняет генерал.

По его мнению, Путин фактически показал, что от революционера до предателя своего народа – короткий путь, если по этому пути ведет Россия. Подавляя, подкупая, не останавливаясь ни перед чем – ни касательно отдельных государственных деятелей, ни касательно целых государств.

Украина получила время для укрепления

Из-за происходящего в Казахстане внимание Путина несколько отвлеклось от ситуации на Западе, от Украины.

"Для Украины, чем дольше была бы эта пауза (но тут надо без иллюзий – это не более чем пауза, Путин не оставить нас в покое), тем лучше, – считает Игорь Романенко. – При этом надо понимать, что у России – большой золотовалютный запас, пополняемый еще и из-за резкого скачка мировых цен на энергоресурсы. Плюс – значительная военная сила. Да, приходится сейчас тратить ресурс на Казахстан. Зато это – кандидат для Союзного государства. Беларусь уже там. Идет борьба за Украину. В рамках союзной путинской России. Хоть Путину до Ленина далековато по многим параметрам, но их роднит то, что оба видели частью Союза Украину – причем как центровое звено. А потому РФ не оставит нас в покое. Она будет затаскивать Украину не просто в орбиту своего влияния, но в Союзное государство. И не только нас".

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Генерал уверен, что Россия, почти подмяв под себя Беларусь, сейчас будет пытаться поглотить очередную бывшую советскую республику – Казахстан.

"Это показатель для остальных: тех же Таджикистана, Туркменистана. Тем более, что со стороны Афганистана их давит воспрявшая Аль-Каида. А тут – "братская рука помощи" от РФ. Мы видим реализацию путинского плана собирания земель. Неспроста в ультиматуме, который Путин предъявил Западу, он требует не просто не продвигать НАТО на Восток, но и вернуть ситуацию к 1997-му. Обеспечивая, по логике Путина, таким образом безопасность РФ", – поясняет Игорь Романенко.

Он уверен, что Украине следует использовать ситуацию для укрепления своих возможностей. И для работы с союзниками касательно предоставления нам современного вооружения.

"Американцы заявили, что могут передать нам то, что ранее предполагали передать Афганистану. Сейчас даже пошли разговоры о "Стингерах" (американский переносной зенитно-ракетный комплекс – ПЗРК). Высоко они не могут бить, но вертолеты и беспилотники достать способны. У нас есть свои, но устарелые ПЗРК, которые модернизируются. Но на это надо время и деньги. ВСУ не хватает современных средств вооружения. Особенно тех, где у россиян явное преимущество. У них много бронетехники. Значит, нам нужны противотанковые ракетные средства. Есть свои "Стугна", "Корсар", теперь и американские "Джевелины". Но всего этого нужно больше. И современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и противоартиллерийские комплексы, и средства против летательных боевых аппаратов – самолетов, вертолетов. И, конечно, противоракетная система обороны, которая у нас практически отсутствует. Тут требуются годы, серьезные деньги и напряженная работа. А воевать нам, может быть, придется в ближайшее время", – отмечает генерал.

По его словам, доля новых вооружений в российской армии составляет в различных родах и видах вооруженных сил от 65% до 75%. В Украине – в разы меньше.

"В 2022-м из бюджета Минобороны РФ заложили на новые вооружения 40%. В Украине же впервые за 30 лет независимости в бюджете Минобороны заложили на новые виды вооружения 21%. Путин все 20 лет правления вкладывал силы и средства в перевооружение армии. Украина же вела себя беспечно как государство, потому что ее возглавляли представители олигархата. Со всеми последствиями, – подчеркивает Игорь Романенко. – Резюмируя: из-за ситуации в Казахстане есть определенное перераспределение российских усилий. И нам надо использовать данную паузу для наращивания своих возможностей, в первую очередь, вооруженных сил и силовых структур. А также активно работать с союзниками в плане помощи нашей стране, четко осознавая, что воевать за нас они не будут".

Как ранее писал "Телеграф", ситуация в Казахстане и ввод туда войск ОДКБ не остались без внимания наблюдателей с других стран. В частности в Турции уже прозвучали призывы о создании совместной армии тюркских стран, которая сможет дать быструю реакцию на подобные события в будущем.