Путин после введения войск в Казахстан вспомнил про Украину (видео)

В Кремле казахских активистов назвали террористами, которые обучались за рубежом

На заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 10 января президент РФ Владимир Путин, который ввел в охваченный протестами Казахстан российскую армию, сделал заявление. Помимо того, что активистов он назвал боевиками, которые якобы прошли террористическую спецподготовку за границей, лидер страны-агрессора не упустил возможность вспомнить и про Украину.

Так, по словам Путина, в Казахстане использовали "майданные технологии", которые якобы наблюдались в украинских городах в 2014 году.

"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов", — заявил Путин, говоря о беспорядках в Казахстане.

В Кремле считают, что протесты устроили активисты, недовольные ситуацией на газовом рынке, а продолжили уже другие люди — "террористы, напавшие с оружием на государство и имеющие опыт в горячих точках".

Путин также сказал, что его армия останется в Казахстане столько, сколько якобы нужно.

Путин о Казахстане и Украине

Отметим, что во время выступления президента страны Касима-Жомарта Токаева на этом же совещании стала полностью известна позиция власти, которая, впрочем, повлекла за собой волну шуток и возмущений со стороны интернет-пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит крупнейший город Казахстана — Алматы — спустя неделю массовых протестов и после военной зачистки.

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