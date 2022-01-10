Путин после введения войск в Казахстан вспомнил про Украину (видео)
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В Кремле казахских активистов назвали террористами, которые обучались за рубежом
На заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 10 января президент РФ Владимир Путин, который ввел в охваченный протестами Казахстан российскую армию, сделал заявление. Помимо того, что активистов он назвал боевиками, которые якобы прошли террористическую спецподготовку за границей, лидер страны-агрессора не упустил возможность вспомнить и про Украину.
Так, по словам Путина, в Казахстане использовали "майданные технологии", которые якобы наблюдались в украинских городах в 2014 году.
"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов", — заявил Путин, говоря о беспорядках в Казахстане.
В Кремле считают, что протесты устроили активисты, недовольные ситуацией на газовом рынке, а продолжили уже другие люди — "террористы, напавшие с оружием на государство и имеющие опыт в горячих точках".
Путин также сказал, что его армия останется в Казахстане столько, сколько якобы нужно.
Отметим, что во время выступления президента страны Касима-Жомарта Токаева на этом же совещании стала полностью известна позиция власти, которая, впрочем, повлекла за собой волну шуток и возмущений со стороны интернет-пользователей.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит крупнейший город Казахстана — Алматы — спустя неделю массовых протестов и после военной зачистки.
Также на портале вы можете узнать, какую линию поведения предлагают выстраивать украинским гражданам, все еще остающимся в Казахстане.
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