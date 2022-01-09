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Сгоревшая техника и тела убитых на улицах: как выглядит Алматы спустя неделю протестов (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сгоревшая техника на улицах Алматы Новость обновлена 09 января 2022, 15:36
Сгоревшая техника на улицах Алматы

Последствия столкновений можно увидеть повсюду.

В крупнейшем городе Казахстана Алматы, где массовые протесты переросли в ожесточенные столкновения демонстрантов с силовиками, протестующие разбили все таблички с упоминанием бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом информирует Медиазона.

В 2017 году центральную улицу города переименовали в честь Назарбаева, однако вследствие протестов найти целую табличку с его именем оказалось непростой задачей.

Протестующие разгромили таблички с упоминанием Назарбаева
Протестующие разгромили таблички с упоминанием Назарбаева

Кроме того, на улицах города повсеместно можно найти свидетельства столкновений, так у резиденции действующего президента Касыма-Жомрата Токаева и на других улицах можно увидеть остовы сгоревших автомобилей.

Сгоревшие автомобили под резиденцией Токаева
Сгоревшие автомобили под резиденцией Токаева

Все подъезды к площади Республики, где собирались демонстранты, в настоящее время контролируются силовиками.

Силовики на площади Республики
Силовики на площади Республики

Здания местных банков и магазинов пострадали вследствие действий мародеров.

Банки и магазины разграблены мародерами
Банки и магазины разграблены мародерами

По состоянию на 9 января, в стране продолжаются акции протеста. Минздрав страны сообщил, что за время протестов погибли 164 человека, большинство из них из Алматы. Впрочем, число погибших может возрасти, поскольку, по данным Медиазоны, тела некоторых убитых все еще можно встретить лежащими возле дорог и в собственных автомобилях.

На улицах до сих пор можно найти тела убитых
На улицах до сих пор можно найти тела убитых

Напомним, демонстрации в Казахстане начались 2 января из-за резкого роста цен на автомобильный газ. Вскоре среди лозунгов митингующих стали звучать призывы отправить в отставку власти страны и провести свободные выборы.

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В течение нескольких дней мирные протесты переросли в ожесточенные столкновения с силовиками, вследствие которых в ряде городов были захвачены местные администрации и разоружена полиция.

6 января Токаев обратился к ОДКБ и запросил военную помощь, после этого некоторые страны-участницы, в основном Россия, начали переброску военнослужащих и техники в страну.

7 января он отдал приказ стрелять на поражение, в случае если демонстранты откажутся выполнять требование властей. Позже в соцсети Твиттер он заявил о том, что в стране действуют иностранные "террористические группировки", которые шесть раз совершали нападение на Алматы. Он оценил их численность в 20 тысяч человек и призвал к уничтожению. Спустя некоторое время эти слова из его поста исчезли.

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#Казахстан #Протесты #Алматы
Сгоревшая техника на улицах Алматы
Новости СНГ
Сгоревшая техника и тела убитых на улицах: как выглядит Алматы спустя неделю протестов (фото)
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