"Их нужно уничтожать": президент Казахстана отдал приказ стрелять на поражение (видео)
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В городах отключили мобильную связь и интернет — идет жесткая зачистка улиц, стрельба и аресты людей
Президент Казахстана, где силовики с помощью российской армии продолжают зачищать улицы от протестующих людей, дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Касым-Жомарт Токаев выступил с соответствующим заявлением на местном ТВ, и его уже активно распространяют казахские Телеграмм-каналы.
"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", — заявил президент.
По словам лидера страны, где сейчас происходят беспорядки, демократия не равна подстрекательству и анархии.
На момент выхода новости в Казахстане происходит жесткая зачистка и аресты людей. По словам президента, мобильная связь и интернет временно отключены.
В своем видеообращении Токаев призвал "бандитов" сдастся, иначе их уничтожат. По его словам, сейчас в городах "орудует" около 20 000 протестующих.
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
О прибытии в Казахстан иностранных армий президент выразился так: "Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения".
За помощь в поимке и ликвидации бандитов, которые "понесут строжайшее наказание", Токаев уже поблагодарил президента РФ Владимира Путина и других глав государств, которые отправили своих военных в Казахстан.
Как ранее писал "Телеграф", в Казахстане протесты вспыхнули еще 2 января из-за повышения стоимости газа, но они переросли в стихийные беспорядки на улицах крупных городов.
Напомним, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен — нахождение российских войск в Казахстане может обернуться для последнего непоправимыми последствиями. Среди прочего эксперт называет таковыми потерю независимости и превращение в квазигосударство.
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