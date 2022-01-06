Россия зашла в Казахстан и сделает из него квазигосударство - Виктор Бобыренко
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Эксперт, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко о ситуации в Казахстане и вмешательстве России
Я еще вчера писал, что заказчик революции в Казахстане виден будет по заявлениям.
Так и вышло.
Было заявлено о каких-то мифических "врагах" — спровоцировавших противостояние.
И теперь казахи зовут Россию на помощь (ОДКБ — для любой легитимизации).
На самом деле нужно немного знать историю.
Во всех случаях, когда СССР или Россию звали на помощь, звали конкретные люди. СТАВЛЕННИКИ Кремля.
Примеры: Януш Кадар в Венгрии, Густав Гусь в Чехословакии, Войцех Ярузельский в Польше, Бабрак Кармаль в Афганистане.
На самом деле примеров больше.
Правда в том, что Россия, используя борьбу казахских кланов, зашла в Казахстан.
Сделает из него квазигосударство.
В России уже в кармане много квазигосударств. От непризнанных Абхазии, Осетии, Приднепровья до террористических "ДНР/ЛНР".
Теперь еще полулегитимная Беларусь.
Ну и Казахстан.
Это просто способ современной политики. Путин хорош — Лукашенко сорвался с катушек и атакует Европу.
Мечта Путина — чтобы Украина была "любимой женой" в его гареме квазигосударств.
И теперь путинские кроты будут провоцировать противостояние у нас.
Вове закинут тему.
События меняются так быстро, что кажется, что уже не двигаемся вперед — мы летим в бездну.
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