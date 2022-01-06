Эксперт, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко о ситуации в Казахстане и вмешательстве России

Я еще вчера писал, что заказчик революции в Казахстане виден будет по заявлениям.

Так и вышло.

Было заявлено о каких-то мифических "врагах" — спровоцировавших противостояние.

И теперь казахи зовут Россию на помощь (ОДКБ — для любой легитимизации).

На самом деле нужно немного знать историю.

Во всех случаях, когда СССР или Россию звали на помощь, звали конкретные люди. СТАВЛЕННИКИ Кремля.

Примеры: Януш Кадар в Венгрии, Густав Гусь в Чехословакии, Войцех Ярузельский в Польше, Бабрак Кармаль в Афганистане.

На самом деле примеров больше.

Правда в том, что Россия, используя борьбу казахских кланов, зашла в Казахстан.

Сделает из него квазигосударство.

В России уже в кармане много квазигосударств. От непризнанных Абхазии, Осетии, Приднепровья до террористических "ДНР/ЛНР".

Теперь еще полулегитимная Беларусь.

Ну и Казахстан.

Это просто способ современной политики. Путин хорош — Лукашенко сорвался с катушек и атакует Европу.

Мечта Путина — чтобы Украина была "любимой женой" в его гареме квазигосударств.

И теперь путинские кроты будут провоцировать противостояние у нас.

Вове закинут тему.

События меняются так быстро, что кажется, что уже не двигаемся вперед — мы летим в бездну.

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