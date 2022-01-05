Протест, "поджегший" Казахстан: что подняло народ и что происходит в стране (онлайн)

Протесты в Казахстане начались из-за резкого подорожания цен на автомобильный газ.

Практически сразу после наступления 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались митинги, впоследствии переросшие в масштабные народные протесты почти по всей стране, сопровождающиеся столкновениями с силовиками и захватами и погромами различных объектов.

20:40: В среду вечером президент Казахстанка Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам заявил, что считает обращение к партнёрам по ОДКБ за помощью уместным и своевременным.

Он также сообщил, что намерен согласовать прибытие в Казахстан силовиков из РФ и Беларуси для подавления протестов.

По его словам, протесты в стране нужно рассматривать как акт агрессии.

Причины народных волнений

"Спичкой" из-за которой Казахстан объяли "пожары" протестов, стало повышение цен на автомобильный газ. Этот вид топлива широко используется на западе страны. С нового года он подорожал сразу вдвое: с 60 до 120 тенге (примерно с 4 до 8 грн) за литр.

Когда и где начались митинги

Первые митинги 2 января прошли в нефтедобывающей Мангистауской области.

Мангистауская область, Казахстан

Жители городов Актау, Жанаозен, Курык, Акшукур на следующий день после повышения цены, 2 января, вышли на протесты. Самый крупный митинг был в Актау, где на центральную площадь города вышло больше тысячи людей.

Протестующие установили юрту напротив акимата в Актау

Митингующие требовали вернуть прежнюю цену на газ и на компромиссы с властями в виде снижения цены до 85-90 тенге (около 6 грн) за литр не соглашались.

Ближе к полуночи 3 января в Актау произошли первые стычки между полицией и митингующими. Сотрудники правоохранительных органов взяли в оцепление группу людей на городской площади и попытались вытеснить их с локации, однако это не увенчалось успехом.

Алматы, Казахстан

4 января стычки между протестующими и силовиками усилились. В Мангистаускую область, в городах которой протесты на тот момент были самые массовые, стянули военную авиацию и силовиков.

В Мангистау местные жители зафиксировали множество колонн военной техники, а митингующие тем временем приступили к блокировке дорог и площадей.

Действия протестующих и властей

В тот же день, 4 января, правительственная комиссия Казахстана пообещала выполнить основное требование протестующих — снизить цены на топливо до 50 тенге (около 3,15 грн) за литр в Мангистауской области. Кроме этого власти обещали не привлекать участников протестов к ответственности.

Однако это не помогло успокоить народные волнения. Более того, к протестующим городам присоединились населенные пункты по всей стране.

Охваченные протестами города по состоянию на вечер 4 января

Также изменились и требования протестующих: Если изначально они требовали снижения цен на автомобильный газ, то впоследствии перешли в политическую плоскость: активисты требовали ухода из политики Нурсултана Назарбаева и его сторонников. Ведь после того, как Назарбаев покинул пост президента Казахстана, за ним остался ряд должностей, например, главы Совета безопасности страны.

В ночь на среду, 5 января, протесты, вспыхнувшие в крупнейших городах страны, переросли в массовые столкновения с полицией, в частности, в Алматы — крупнейшем городе страны. Митингующие начали жечь машины полиции.

Вместе с тем власти пошли по проторенному пути подавления народных волнений — в Алматы начались перебои с работой интернета.

Вечером того же дня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до полуночи 19 января 2022 года.

Также в ночь на 5 января правительство Казахстана пошло на ряд уступок митингующим, среди которых полугодовое госрегулирование цен на разные виды топлива. Также в отставку ушло правительство Казахстана.

Кроме этого власти объявили о планах ввести следующие шаги:

на 180 дней введено госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель;

на 180 дней могут ввести мораторий на повышения коммунальных тарифов;

регулирование цен на продовольствие — решение будут принимать администрации по областям;

рассмотрение вопроса помощи субсидиями на аренду на вторичном рынке и другие.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Если вы смените Назарбаева на Токаева — вы просто поменяете портрет Журналист и прозаик Аркадий Бабченко считает, что сегодняшние день и ночь для казахов будут решающими

Вместе с тем за ночь 5 января обстановка в Казахстане еще более накалилась. В Таразе сожгли более 10 полицейских машин, от действий митингующих пострадали здание аппарата акима (главы) области, отделение банка.

Кроме Тараза на акиматы нападали в городах Алматы и Шымкент.

В МВД Казахстана заявили, что в среду ночью пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

Также в Алматы часть спецтехники оказалась в руках митингующих.

Вместе с тем власти страны распространили режим ЧП на Алматинскую область. Действует комендантский час.

Утром 5 января правоохранители в Актобе, где также продолжались протесты, заявили о том, что они с народом.

В Уральске и Таразе тем временем отключили интернет и мобильные сети, из-за чего местные жители столкнулись с проблемами при покупке продуктов.

На протяжении дня среды, 5 января, в городах Казахстана остановка только накалялась, так, к примеру, в Алматы и Актобе продолжались стычки полиции и митингующих, а впоследствии протестующие захватили здание актимата Алматы и в нем начался пожар.

Протесты продолжились и в других городах страны — Атырау, Павлодаре.

В течение дня появлялись сообщения о многочисленных стычках протестующих с силовиками, а также о захватах, погромах и поджогах государственных зданий. Также по разрозненным сообщениям из Казахстана можно сделать выводы, что счет пострадавшим идет уже не на десятки, а на сотни человек.

В среду днем президент казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу.

Примечательно, что заняв место Нурсултана Назарбаева во главе Совета безопасности Казахстана, Токаев по факту выполнил одно из требований митингующих.

Вместе с тем митингующие обнародовали новые требования, среди которых есть пункт, касающийся и Украины.

Также в городе Талдыкорган снесли памятник бывшему президенту Назарбаеву.

Протестующие заявляют, что он покинул пост главы государства только формально.

О том, что происходит в Казахстане в среду вечером, а также карту с охваченными протестами городами, смотрите в нашем материале.