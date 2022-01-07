Идет зачистка, протестующим грозят пожизненным: что сейчас происходит в Казахстане

Точных данных о погибших и пострадавших нет.

В Казахстане уже пятый день продолжает разворачиваться протестная ситуация — в страну введены войска ОДКБ, объявлен "красный" уровень террористической опасности.

Об этом сообщают казахские СМИ.

Во время проведения антитеррористической операции в Казахстане силовики могут не только осматривать людей, машины и их вещи, но и проникать в помещения и контролировать переговоры и информацию.

В казахской Администрации президента заявили, что админздания контролируются правительством. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпов. Генпрокуратура Казахстана обратилась к людям с просьбой сохранить записи, чтобы идентифицировать участников беспорядков. Им может грозить пожизненное или лишение гражданства.

Также появились сообщения, что на стороне протестующих могли быть снайперы и могла использоваться собственная связь.

7 января президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев планирует обратиться к народу с информацией о ситуации в стране. В Администрации Токаева также выступили с заявлением по силам ОДКБ, рассказав, что они выполняют миротворческую миссию, а солдаты "не занимаются ликвидацией боевиков".

Что происходит в городах Казахстана

Алматы

В Алматы, где развернулись самые ожесточенные бои на улицах и был сожжен акимат города продолжается операция зачистки города от протестующих и мародеров. Передвижение авто разрешено только на госномерах и с соответствующими документами. На площади Республики военные предупреждают присутствующих о скором начале зачистки, сообщают об автоматных очередях. В городе продолжаются проблемы с интернетом, перебои с поставками продуктов. Сообщается о 3 тысячах задержанных

Актау

В Актау на центральной площади продолжают находиться люди, их около тысячи человек. Проблемы с работой интернета у мобильных операторов и наличными деньгами.

Караганда

По предварительной информации, в городе — очереди в банки и магазины, дежурят усиленные наряды полиции.

Тараз

В город прибыли силы ОДКБ. В местном горсовете расположился штаб, входы в горящие здания перекрыты.

Как ранее писал "Телеграф", в Казахстане протесты вспыхнули еще 2 января из-за повышения стоимости газа, но они переросли в стихийные беспорядки на улицах крупных городов.