Захватывают авто и догоняют копов: протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (видео)

За ночь задержаны более 200 человек, пострадали до сотни правоохранителей.

В Казахстане 5 января продолжаются протесты на улицах городов. В Алматы часть спецтехники оказалась в руках митингующих.

Об этом сообщает "KazTAG".

В сети появились видео, как протестующие едут на машинах силовиков. Предварительно — они направляются в центр Алматы. Туда уже подтянули дополнительные силы правоохранителей. Утром в Алматы часть техники так и оставалась на улицах города.

Сообщается также, что авто не захвачены — силовики едут вместе с митингующими.

В Алматинской области также введен режим чрезвычайного положения до полуночи 19 января. Действует комендантский час.

В Актобе также протесты продолжались всю ночь — в центре города жгли костры. Утром 5 января правоохранители заявили о том, что они с народом.

В Уральске и Таразе отключен интернет и мобильные сети, сообщают местные СМИ, жители столкнулись с проблемами при покупке продуктов.

Как ранее писал "Телеграф" протесты по стране начались из-за повышения стоимости сжиженного газа еще 2 января и переросли в стычки с полицией вечером во вторник — в Алматы и Мангистаусской области введен режим ЧП и комендантский час. В Казахстане правительство ушло в отставку, а протестующим пообещали госрегулирование цен на топливо и рассмотрение моратория на повышение стоимости коммунальных услуг.