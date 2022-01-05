Захоплюють авто та наздоганяють копів: протести в Казахстані спалахнули з новою силою (відео)

За ніч затримано понад 200 людей, постраждали до сотні правоохоронців.

У Казахстані 5 січня продовжуються протести на вулицях міст. В Алмати частина спецтехніки опинилася в руках мітингувальників.

Про це повідомляє KazTAG.

У мережі з’явилися відео, як протестувальники їдуть на машинах силовиків. Попередньо вони прямують до центру Алмати. Туди підтягли додаткові сили правоохоронців. Вранці в Алмати частина техніки залишалася на вулицях міста.

Повідомляється також, що автівки силовиків не захоплені — вони прямують разом із мітингувальниками.

В Алматинській області також запроваджено режим надзвичайного стану до півночі 19 січня. Діє комендантська година.

В Актобі також протести тривали всю ніч – у центрі міста палили багаття. Вранці 5 січня правоохоронці заявили, що вони з народом.

В Уральську та Таразі відключено інтернет та мобільні мережі, повідомляють місцеві ЗМІ, жителі зіткнулися з проблемами при купівлі продуктів.

Як раніше писав "Телеграф", протести по країні почалися через підвищення вартості зрідженого газу ще 2 січня і переросли в сутички з поліцією ввечері у вівторок — в Алмати та Мангістауській області введено режим НП і комендантську годину. У Казахстані уряд пішов у відставку, а протестувальникам пообіцяли держрегулювання цін на пальне та розгляд мораторію на підвищення вартості комунальних послуг.