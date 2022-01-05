Рус

Захоплюють авто та наздоганяють копів: протести в Казахстані спалахнули з новою силою (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
489
Протести в Алмати продовжуються Новина оновлена 05 січня 2022, 09:49
Протести в Алмати продовжуються

За ніч затримано понад 200 людей, постраждали до сотні правоохоронців.

У Казахстані 5 січня продовжуються протести на вулицях міст. В Алмати частина спецтехніки опинилася в руках мітингувальників.

Про це повідомляє KazTAG.

У мережі з’явилися відео, як протестувальники їдуть на машинах силовиків. Попередньо вони прямують до центру Алмати. Туди підтягли додаткові сили правоохоронців. Вранці в Алмати частина техніки залишалася на вулицях міста.

Повідомляється також, що автівки силовиків не захоплені — вони прямують разом із мітингувальниками.

В Алматинській області також запроваджено режим надзвичайного стану до півночі 19 січня. Діє комендантська година.

В Актобі також протести тривали всю ніч – у центрі міста палили багаття. Вранці 5 січня правоохоронці заявили, що вони з народом.

В Уральську та Таразі відключено інтернет та мобільні мережі, повідомляють місцеві ЗМІ, жителі зіткнулися з проблемами при купівлі продуктів.

Як раніше писав "Телеграф", протести по країні почалися через підвищення вартості зрідженого газу ще 2 січня і переросли в сутички з поліцією ввечері у вівторок — в Алмати та Мангістауській області введено режим НП і комендантську годину. У Казахстані уряд пішов у відставку, а протестувальникам пообіцяли держрегулювання цін на пальне та розгляд мораторію на підвищення вартості комунальних послуг.

Теги:
#Казахстан #Протести #Алмати
Протести в Алмати продовжуються
Новини СНД
Захоплюють авто та наздоганяють копів: протести в Казахстані спалахнули з новою силою (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протести в Алмати продовжуються
Захоплюють авто та наздоганяють копів: протести в Казахстані спалахнули з новою силою (відео)
Дата публікації
Категорія
Виявити "Флурону" можна лише за результатами тестування на коронавірус та грип
Новий вірус "Флурона" атакує Європу: головні симптоми, тяжкість хвороби та способи захиститися
Дата публікації
Категорія
"Мінус" повертається в Україну
В Україні різко зміниться погода: які регіони накриють морози на Різдво
Дата публікації
Категорія
В Асоціації рієлторів України розповіли, коли ціни на житло почнуть рости
Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів
Дата публікації
Категорія
Різдво 2022 — колядки та щедрівки для дорослих та дітей
Коли колядують та щедрують в Україні: дата, традиції та тексти обрядових пісень