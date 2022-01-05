Протестувальники відбирають автомати та палять будівлі, військові забирають поранених: у Казахстані — справжнє "поле бою" (фото, відео)

В Алмати стягують додаткові сили для придушення протестів.

У Казахстані в Алмати, де протестувальники увірвалися до будівлі місцевої міськради, відкрили вогонь по силовиках.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Рахунок постраждалих в сутичках йде на десятки, швидкі не можуть прорватися до них і правоохоронці забирають поранених на руках. Біля алматинської резиденції президента збираються люди. Повідомляють про підпал. Декількома годинами раніше з’явилося відео, як протестувальники відібрали автомат у силовика. Повідомляється також про пожежу в офісі правлячої партії.

На місце вдалося прорватися лише на одній машині медиків, попри спроби їх затримати, вони вивезли частину поранених.

Повідомляється, що в Алмати почалися погроми у лікарнях. Посилюються протести і в інших містах, зокрема в Актобе. Там проти мітингувальників застосували водомети через спроби прорватися в будівлю акінату. Спецслужбам в Актобе також не дають потрапити до деяких частин міста, пожежників відігнали ціпками.

Біля міськради Атирау чути вибухи та стрілянину, там також почався силовий розгін протестувальників. Повідомляється, що частина силовиків — на боці мітингувальників.

У столиці Казахстану Нур-Султані запроваджено режим надзвичайного стану, який вже діє в Алмати та двох регіонах країни.

Протести в Казахстані почалися з підвищення на початку січня вартості зрідженого газу. На вулицях спочатку розпочиналися мирні мітинги, які 4 січня переросли у сутички з правоохоронцями.

За ніч протестів затримали близько 200 людей, постраждали лише в Алмати — 190. Спалено приблизно 120 машин, серед яких не лише авто поліції, а й швидкі та пожежники. Також повідомляється про постраждалих серед цивільного населення – близько 500 осіб.

П’ятого січня, як писав "Телеграф", уряд пішов у відставку і було прийнято рішення про держрегулювання цін на паливо та можливість мораторію на підвищення вартості комунальних послуг.