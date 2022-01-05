В Алмати горить міськрада, усередині знаходяться люди (відео)

У Казахстані посилюються сутички із силовиками.

У казахстанському місті Алмати протестувальники захопили будівлю місцевої міської адміністрації (актимату), у ній почалася пожежа. Протести в країні вирують вже кілька днів, але 5 січня вони посилилися, незважаючи на запровадження режиму надзвичайного стану.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у будівлі вибиті вікна та двері, усередині знаходяться люди. На площі зібралося близько 10 тисяч протестувальників. Під час штурму було поранено близько 20 нацгвардійців. Про травмованих серед мітингувальників даних немає. Нацгвардійців товариші по службі відносять на руках.

Також в Алмати зайнялася будівля прокуратури.

У натовпі лунають постріли. Попередньо постраждав мінімум один військовий.

В Актобе протестувальників відігнали від будівлі акімату світлошумовими гранатами, але вони пішли у новий наступ. Протести продовжуються і в інших містах — Атирау, Павлодарі.

Як писав "Телеграф", перші протести почалися 2 січня через подорожчання вартості палива. Вони загострилися у ніч із 4 на 5 січня. Вранці в середу уряд Казахстану пішов у відставку і було вжито низку економічних заходів, спрямованих на деескалацію. В Алмати та двох областях запроваджено режим НП.