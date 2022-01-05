В Алматы горит горсовет, внутри находятся люди (видео)

В Казахстане усиливаются стычки с силовиками.

В казахстанском городе Алматы протестующие захватили здание местной городской администрации (актимата), в нем начался пожар. Протесты в стране бушуют уже несколько дней, но 5 января они усилились несмотря на введение режима чрезвычайного положения.

Местные СМИ сообщают, что в здании выбиты окна и двери, внутри находятся люди. На площади собралось около 10 тысяч протестующих. Во время штурма были ранены около 20 нацгвардейцев. Про травмированных среди митингующих данных нет. Нацгвардейцев сослуживцы уносят на руках.

Также в Алматы загорелось здание прокуратуры.

В толпе раздаются выстрелы. Предварительно — пострадал минимум один военный.

В Актобе протестующих отогнали от здания акимата светошумовыми гранатами, но они пошли в новое наступление. Протесты продолжаются и в других городах — Атырау, Павлодаре.

Как писал "Телеграф" первый протесты начались 2 января из-за подорожания стоимости топлива. Они обострились в ночь с 4 на 5 января. Утром в среду правительство Казахстана ушло в отставку и были приняты ряд экономических мер, направленных на деэскалацию. В Алматы и двух областях введен режим ЧП.