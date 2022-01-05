На улицы Казахстана согнали бронетехнику: за ночь ситуация в стране кардинально изменилась (фото, видео)

Правительство пошло на ряд уступок митингующим, среди которых полугодовое госрегулирование цен на разные виды топлива.

В Казахстане, где ночью с 4 на 5 января активизировались уличные протесты, в отставку ушло правительство. Задержаны более 200 человек. В городе и Мангистаусской области введен режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщают казахские СМИ.

Временным и.о. премьера страны стал Алихан Смаилов, государственным секретарем — Ерлан Карин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что вина за начало протестов лежит на правительстве, в частности — на минэнергетики. Одной из задач нового кабинета станет сдерживание инфляции. Кроме этого уже запланированы ряд шагов:

на 180 дней введено госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель

на 180 дней могут ввести мораторий на повышения коммунальных тарифов

регулирование цен на продовольствие — решение будут принимать администрации по областям

рассмотрение вопроса помощи субсидиями на аренду на вторичном рынке и другие.

С чего начались протесты в Казахстане

Протесты в стране начались еще 2 января после повышения стоимости сжиженного газа. Его цена взлетела вдвое от прошлогодней. Протестующие собирались на площадях и перекрывали дороги. Эпицентром стала Манистаусская область и город Актау. 4 января сообщили, что в этом регионе правительство готово пойти на уступки — цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге, что в гривне — чуть больше трех. Но протестующих это решение не удовлетворило. В ночь с 4 на 5 января во многих городах протесты перешли в акцтинвую фазу — в Алматы сожгли несколько машин полиции.

Что происходит в Казахстане

В Таразе сожгли более 10 полицейских машин, от действий митингующих пострадали здание аппарата акима (главы) области, отделение банка.

Кроме Тараза на акиматы нападали в Алматы и Шымкент. Крупнейший город — Алматы стал своего рода центром протестов. Там не только жгли машины полиции, но и вспыхнул модульный пост. Из-за протестов утром в городе были перебои с работой общественного транспорта.

По фактам нападения на здания госорганов начаты досудебные расследования. Также в МВД сообщили, что этой ночью пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

Как ранее писал "Телеграф", во время протестов в Алматы также не работал интернет. Как проходили протесты в разных городах Казахстана — читайте по ссылке.