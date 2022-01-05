На вулиці Казахстану зігнали бронетехніку: за ніч ситуація у країні кардинально змінилася (фото, відео)

Уряд пішов на низку поступок мітингувальникам, серед яких піврічне держрегулювання цін на різні види палива.

У Казахстані, де вночі з 4 на 5 січня активізувалися вуличні протести, у відставку пішов уряд. Затримано понад 200 осіб. У місті та Мангістауській області введено режим надзвичайного стану.

Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Тимчасовим в.о. прем’єра країни став Аліхан Смаїлов, державним секретарем – Ерлан Карін. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що вина за початок протестів лежить на уряді, зокрема на міненергетики. Одним із завдань нового кабінету стане стримування інфляції. Окрім цього вже заплановано низку кроків:

на 180 днів запроваджено держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель

на 180 днів можуть запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів

регулювання цін на продовольство — рішення прийматимуть адміністрації по областях

розгляд питання допомоги субсидіями на оренду на вторинному ринку та інші.

З чого почалися протести у Казахстані

Протести у країні розпочалися ще 2 січня після підвищення вартості зрідженого газу. Його ціна злетіла вдвічі від минулорічної. Протестувальники збиралися на площах та перекривали дороги. Епіцентром стала Маністауська область та місто Актау. 4 січня повідомили, що в цьому регіоні уряд готовий піти на поступки — ціну на скраплений газ знижено до 50 тенге, що у гривні — трохи більше трьох. Але протестувальників це рішення не задовольнило. У ніч із 4 на 5 січня у багатьох містах протести перейшли в акцтинову фазу — в Алмати спалили кілька машин поліції.

Що відбувається у Казахстані

У Таразі спалили понад 10 поліцейських машин, від дій мітингувальників постраждали будівля апарату акіма (голови) області, відділення банку.

Крім Тараза на акімати нападали в Алмати та Шимкент. Найбільше місто — Алмати стало свого роду центром протестів. Там не тільки палили машини поліції, а й спалахнув модульний пост. Через протести вранці у місті були перебої з роботою громадського транспорту.

За фактами нападу на будівлі держорганів розпочато досудове розслідування. Також у МВС повідомили, що цієї ночі постраждали 95 працівників органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.

Як раніше писав "Телеграф", під час протестів до Алмати також не працював інтернет. Як проходили протести у різних містах Казахстану — читайте за посиланням.