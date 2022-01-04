Ситуація в Казахстані дедалі гірша: введено режим надзвичайного стану (свіжі відео)

Кількість постраждалих з обох боків під час зіткнень на вулицях у ніч на 5 січня невідома.

У Казахстані протести, що розпочалися ще другого січня в місті Жанаозен і продовжилися в інших населених пунктах країни, переросли в масові зіткнення з поліцією. Через це президент Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан у Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин терміном до півночі 19 січня 2022 року.

Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Протести розпочалися через підвищення вартості зрідженого газу вдвічі. Потім, попри згоду влади відпустити затриманих та знизити ціну, продовжилися та посилилися.

Жорсткі зіткнення відбуваються в Алмати – протестувальники спалили кілька поліцейських автомобілів. Силовики застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. У місті є проблеми із інтернетом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", протести охопили великі міста — столицю Нур-Султан, Караганду, Актобе, Алмати. Крім вимоги знизити ціну на зріджений газ, повідомляється про вимоги мітингувальників про відставку Нурсултана Назарбаєва та його прихильників, а також антикорупційні дії. 5 січня у столиці Казахстану мали розглянути частину вимог протестувальників.