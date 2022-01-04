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Ситуация в Казахстане все хуже: введен режим чрезвычайного положения (свежие видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Над Алматы поднимается дым Новость обновлена 04 января 2022, 23:28
Над Алматы поднимается дым

Количество пострадавших с обоих сторон в ходе столкновений на улицах в ночь на 5 января неизвестно.

В Казахстане протесты, начавшиеся еще второго января в городе Жанаозен и продолжившиеся в других населенных пунктах страны переросли в массовые столкновения с полицией. Из-за этого президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до полуночи 19 января 2022 года.

Об этом сообщают казахские СМИ.

Протесты начались из-за повышения стоимости сжиженного газа вдвое. Затем, несмотря на согласие властей отпустить задержанных и снизить цену, продолжились и усилились.

Жесткие столкновения происходят в Алматы — протестующие сожгли несколько полицейских автомобилей. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В городе есть проблемы с интернетом.

Как ранее сообщал "Телеграф" протесты охватили крупные города — столицу Нур-Слутан, Караганду, Актобе, Алматы. Кроме требования снизить цену на сжиженный газ сообщается о требованиях митингующих об отставке Нурсултана Назарбаева и его сторонников, а также антикоррупционных действиях. 5 января в столице Казахстана должны были рассмотреть часть требований протестующих.

Теги:
#Протест #Казахстан #Алматы
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