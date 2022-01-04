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Протестующие в Казахстане добились своего: на какие уступки пошли власти

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Люди вышли высказать неодобрение высокими ценами на топливо Новость обновлена 04 января 2022, 17:40
Люди вышли высказать неодобрение высокими ценами на топливо

Протесты на площади Ынтымак в Актау собрали сотни людей.

В Казахстане, где несколько городов охватили протесты из-за стоимости газа, правительство пытается договориться с митингующими. Им предложили ряд уступок, которых удалось добиться в результате диалога политиков и инициативной группы. Их озвучили в городе Актау.

Об этом сообщает сайт премьер-министра Казахстана.

Так, удалось договориться о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге, что в гривневом эквиваленте — 3,14. Такая цена будет распространяться на Мангистаускую область. Также было обещано, что людей, которые принимали участие в протестах не будут преследовать — им дали гарантии о непривлечении.

Зачитывают решение на площати
Зачитывают решение на площати

Подобные встречи провели также и в других населенных пунктах-участниках протеста — Жанаозене и Мангистау. В столице Казахстана завтра пройдет совещание по социально-экономическим вопросам, в ходе которого рассмотрят этот и другие вопросы поднятые митингующими.

Как ранее писал "Телеграф", в Казахстане взлетела цена на сжиженный газ с января до 120 тенге — вдвое от первоначальной. Компромиссный вариант в 85-90 тенге за литр протестующих не устроил.

Теги:
#Газ #Казахстан #Протесты
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