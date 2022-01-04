В Казахстане протесты вспыхнули с новой силой, несмотря на уступки властей: чего добиваются активисты (карта, видео)

Митинги проходят в разных городах страны.

В Казахстане продолжаются протесты. То, что начиналось как акции против повышения стоимости топлива — сжиженного газа, может перерасти в политическое противостояние.

"Телеграф" собрал все, что известно на данную минуту про ситуацию в стране.

Протесты начались с начала января из-за двухкратного увеличения стоимости сжиженного газа. Они становились все жестче — власть начала блокировать работу СМИ, начались столкновения. В одном из регионов — Мангистауской области пошли навстречу требованиям и снизили стоимость.

Но протесты, начавшиеся во многих городах страны переросли в политические — требуют ухода из политики Нурсултана Назарбаева и его сторонников. После того, как он перестал быть президентом, за ним остался ряд должностей, например, главы Совбеза страны.

Места протестов в Казахстане

На улицах городов собираются многотысячные толпы.

В Алматы, крупнейшем городе Казахстана, перекрывают улицы, на территории Дворца спорта "Алматы Арена" происходит массовый митинг протестующих.

Сообщается о перебоях с интернетом в центре города. Растет напряженность между протестующими и казахстанской полицией. Силовики задерживают участников митинга.

Беспорядки на улицах происходят также в столице Нур-Султане и других крупных городах.

В социальных сетях сообщают, что к митингующим в городе Актау стягивают силовиков.

Кроме отставки Назарбаева и его соратников, а также снижения стоимости топлива в Казахстане требуют справиться с безработицей и искоренить коррупцию.

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