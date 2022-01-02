В Амстердаме митинг против карантина превратился в побоище: на активистов спустили собак (видео)
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В Нидерландах полиция дубинками и слезоточивым газом разгоняла противников карантина.
Тысячи людей вышли в воскресенье, 2 января, на улицы столицы Нидерландов Амстердама, чтобы выразить протест против ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает издание RTE.
В Амстердаме введено чрезвычайное положение, а мэр города Фемке Халсема дала полиции полномочия "очистить" улицы от протестующих. Кроме того, организаторы мероприятия получили запрет на проведение массовых мероприятий.
В конечном итоге демонстранты к требованиям властей не прислушались и вышли на акцию, что позже переросло в ожесточенные столкновения с силовиками.
При этом отмечается, что полицейские применяли дубинки и слезоточивый газ, а на разлетевшихся по сети видео видно, что в "бой" вступили и служебные собаки.
Стоит отметить, что ужесточение карантинных мероприятий в Амстердаме произошло 19 декабря, оно будет оставаться в силе минимум до 14 января. На этот срок в городе были закрыты магазины, спортзалы, парикмахерские и другие общественные места.
Соответствующие меры были приняты из-за опасений на фоне распространения в Европе коронавируса штамма "Омикрон".
Как сообщалось ранее, в ВОЗ опасаются, что в 2022 году в мире появятся новые штаммы коронавируса, но отмечают, что вскоре мир пройдет острую стадию пандемии.
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