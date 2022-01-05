Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)

В Алматы стягивают дополнительные силы для подавления протестов.

В Казахстане в Алматы, где протестующие ворвались в здание местного горсовета, открыли огонь по силовикам.

Об этом сообщают местные СМИ.

Счет пострадавших в столкновениях идет на десятки, скорые не могут прорваться к ним и правоохранители уносят раненых на руках. Возле алматинской резиденции президента собираются люди. Сообщают про поджог. Несколькими часами ранее появилось видео, как протестующие отобрали автомат у силовика. Сообщается также про пожар в офисе правящей партии.

На место удалось прорваться только одной машине медиков, несмотря на попытки их задержать, они вывезли часть раненых.

Сообщается, что в Алматы начались погромы в больницах. Усиливаются протесты и в других городах, в частности в Актобе. Там против митингующих применили водометы из-за попыток прорваться в здание акината. Спецслужбам в Актобе также не дают попасть в некоторые части города, пожарных отогнали палками.

Возле горсовета Атырау слышны взрывы и стрельба, там также начался силовой разгон протестующих. Сообщается, что часть силовиков — на стороне митингующих.

В столице Казахстана Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения, который уже действует в Алматы и двух регионах страны.

Протесты в Казахстане начались с повышения в начале января стоимости сжиженного газа. На улицах по началу начинались мирные митинги, которые 4 января переросли в стычки с правоохранителями.

За ночь протестов задержали около 200 человек, пострадали только в Алматы — 190. Сожжены примерно 120 машин, среди которых не только авто полиции, но и скорые, и пожарные. Также сообщается о пострадавших среди гражданского населения — около 500 человек.

Пятого января, как писал "Телеграф" правительство ушло в отставку и было принято решение о госрегулировании цен на топливо и возможность моратория на повышение стоимость коммунальных услуг.