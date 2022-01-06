Война под знаменем "русского мира" или бойня малой кровью: что ждет Казахстан после ввода войск Путина

Эксперты убеждены, что введение российской армии в Казахстан является роковой ошибкой, и назвали сценарии возможного будущего "горячей точки"

Украинцы пристально следят за массовыми протестами в Казахстане, которые изначально напомнили многим киевский "Майдан" 2014 года и борьбу людей за лучшую жизнь. Впрочем, 5 января, после роспуска правительства и уступок протестующим в газовом вопросе, разъяренная толпа изменила вектор: люди начали громить магазины, жечь дома и, стреляя в силовиков из захваченного у них же оружия, брать военных в плен и убивать. "Майдан" резко набрал обороты нашего "антимайдана" 8-летней давности. Однако появление радикалов, по мнению многих экспертов, является спланированным, и настоящая политика происходит "за кулисами".

Причем здесь Кремль, который уже высадил сотни военных в Казахстане, и что может ожидать страну после нынешнего хаоса — в этих вопросах совместно с экспертами и известными гражданами охваченной протестами страны разбирался "Телеграф".

Казахстан в огне

Прямой путь к гражданской войне

После того, как 5 января протестующие начали крушить памятники и устраивать массовые побоища (согласно последней информации, погибло уже 13 полицейских, более 1000 человек ранены) нынешний гарант государства Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности с просьбой о военной помощи (ОКДБ).

По мнению самого Токаева, происходящее в его стране — дело рук неких террористических банд, причем международных, которые якобы прошли спецподготовку. Президент Казахстана уже созвонился с коллегами из России и Беларуси — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Токаев призвал РФ и Беларусь (позже — еще и Таджикистан, Кыргызстан и Армению) вмешаться и ввести войска, что, по мнению самих казахов, может быть роковой ошибкой.

Так, по словам известного казахстанского бизнесмена, основателя образовательной платформы Margulan.info Маргулана Сейсембаева, рука Кремля может привнести в и без того эмоциональный "костер беспорядков" еще и антироссийские настроения. Это может активизировать и подтолкнуть к протестам даже тех, кто на данный момент еще далек от них: дело будет касаться независимости Казахстана, и не исключена гражданская война.

В самом Казахстане не исключают гражданскую войну

Сейсембаев говорит, что выхода из данной ситуации лишь два.

"Наши власти должны обратиться к авторитетам города Алматы, не важно, это криминальные в прошлом авторитеты или официальные. Подключить известных спортсменов. Важно, чтобы были реальные авторитеты. И сообща, я уверен, мы можем навести порядок в городе без помощи войск ОДКБ. Причем, крови в этом варианте будет пролито гораздо меньше, — рассуждает казах. — Второй вариант — сразу скажу, я против и этого варианта. Если уж наши власти действительно не в состоянии навести порядок в стране своими силами, то просите хотя бы поддержку у Кыргызстана или Беларуси. Но ни в коем случае не у России. Российские войска в Казахстане — это прямой путь к войне. Одумайтесь!".

Отметим, что в Кремле уже подтвердили готовность армии войти в страну: первые отряды силовиков Путина уже прибыли на территорию Казахстана для подавления массовых протестов.

О введении войск в Казахстан объявила и Армения. Премьер-министр республики Никол Пашинян, также будучи председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что их армия отправится в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране". Интересно, что сам Пашинян пришел к власти после подобных митингов — так называемой армянской революции 2018 года. После этого чиновник проиграл войну за Нагорный Карабах, был смещен с должности, но все же смог вернуться в свое кресло. И не исключено, что за решением ввести войска стоит не он сам, а вышеупомянутая "рука Кремля".

РФ оставляет за собой поле для маневра

Многие политологи убеждены, что мгновенное превращение изначально мирных газовых протестов казахов в хаос и вандализм является спланированным действом самого Токаева, который попросту играет на опережение. Дескать, он попросту хочет избавиться от сторонников своего предшественника Назарбаева и привлечь РФ в выгодном для себя формате.

По словам политического эксперта Игара Тышкевича, тому, что происходит в казахских городах сейчас, предшествовали довольно странные события.

"После 2-3 дней относительно мирных протестов вдруг возникли некие "радикалы". У этих групп "вдруг" появляется оружие, которое активно применяется. Эти группы создали картинку – разгромленные магазины, банки и т.д. Процесс начал набирать обороты за счёт людского резерва в виде молодых неустроенных в жизни граждан: "единокровцев" (этнических казахов, вернувшихся на Родину либо их детей), перебравшихся в крупные города жителей депрессивных регионов, — описывает хронологию происходящего политолог. — Токаев за сутки убирает с ключевых постов в силовых ведомствах ставленников Назарбаева. В том числе в президентской охране. На этом фоне заявляет про жёсткие действия и отдаёт приказ о зачистке крупных городов. И появляется просьба к ОДКБ".

Однако, продолжает Тышкевич, все может произойти не так, как, возможно, задумал Токаев. В Казахстан придет армия, которой будет управлять не он. Дескать, коллективные миротворческие силы (КМС) отправляются со своим российским командованием и никоем образом не будут подчинены Казахстану.

"То есть РФ оставляет за собой поле для маневра. И, как минимум, берёт под "охрану" объекты критической инфраструктуры соседнего государства. Которое, к слову, пусть медленно, но успешно отползало из сферы российского влияния последние 10 лет", — считает Тышкевич, говоря о том, что таким образом Россия может жестко удерживать уровень своего влияния на государства, которые в Кремле относят к "российской периферии".

"Зачистка" протестов в Алматы

Позиция США

Наряду с заявлениями о том, что Токаев после вторжения "миротворцев" укрепит свою власть в стране, а Путин обретет "второго советского диктатора" наподобие Лукашенко, российские СМИ активно распространяют информацию: мол, все происходящее — дело рук Америки. Дескать, беспорядки начались накануне предстоящих переговоров РФ и США, и американцы якобы нанесли первый удар. Впрочем, реакция Белого дома оказалась незамедлительной: его пресс-секретарь Джен Псаки заявила на брифинге, что все это — "безумные российские заявления" и часть дезинформации, которой славится Россия уже долгое время.

Официально Вашингтон уже призвал власти Казахстана быть более сдержанными, а протестующих — донести свою позицию мирным путем. Ни о какой поддержке той или иной стороны пока речи нет. Нейтралитет сохраняет и Евросоюз.

Казахстан как квазигосударство РФ

Днем 6 января в Казахстане продолжаются массовые протесты и противостояния с силовиками, 13 из которых погибли (двое якобы обезглавлены) и еще более 300 ранены. Причем, данных о том, какие потери понесли активисты, нет. По неподтвержденной информации, счет может вестись на тысячи раненых. И если Армения, Беларусь и другие страны только формируют армии "миротворцев", Россия уже на месте: они будут якобы охранять важные объекты инфраструктуры и помогут в "зачистке" улиц от протестующих.

Первые военные РФ едут в Казахстан

Эксперт, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко считает, что, судя по уже проявившемуся сценарию, казахов, увы, может ожидать превращение страны в квазигосударство.

"В России уже в кармане много квазигосударств. От непризнанных Абхазии, Осетии, Приднепровья до террористических "ДНР/ЛНР". Теперь еще полулегитимная Беларусь. Ну и Казахстан, — говорит Бобиренко. — Мечта Путина — чтобы Украина была "любимой женой" в его гареме квазигосударств. И теперь путинские кроты будут провоцировать противостояние у нас".

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