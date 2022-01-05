Обстановка в Казахстане накаляется: протестующие захватили аэропорт Алматы (видео)

Протесты в Алматы вышли на новый уровень — митингующие берут под контроль важные объекты инфраструктуры

По состоянию на вечер среды, 5 января, в Казахстане продолжаются протесты — они охватили пятнадцать крупных городов страны. Наиболее напряженной ситуация остается в Алматы, где участники митингов добрались до аэропорта и государственного телеканала.

Подробности сообщили в Telegram-канале "ORDA".

Власти Алматы называют нахождение протестующих на территории Международного аэропорта "Алматы" захватом. Предварительно сообщается, что здание взяли под контроль около 45 человек.

При этом на территории аэропорта сейчас нет ни работников, ни пассажиров. В Беларуси даже пришлось отменить последний рейс, который готовился к вылету в Алматы.

Интересным является тот факт, что в пресс-службе аэропорта утверждают, будто их сотрудники лично занимались эвакуацией пассажиров перед приходом митингующих. Военные же, по их словам, покинули объект в неизвестном направлении. Однако на отрывке видео, попавшем в сеть, видно, что людей с вещами выводят через одни из ворот аэропорта под контролем военнослужащих.

Военнослужащие в аэропорту Алматы

Отметим и то, что еще утром в аэропорту заявляли, что работа объекта будет продолжена в штатном режиме. Однако желающих успеть на рейс просили приезжать на регистрацию заблаговременно.

Аэропорт Алматы собирался работать в обычном режиме

Также сообщается о беспорядках в здании, принадлежащем государственному телеканалу "Казахстан", что также находится в Алматы.

Представители власти утверждают, что митингующие набросились на местных сотрудников и охрану, а также их избили. Дополнительно протестующие якобы устроили в студии пожар, изъяли аппаратуру и забрали содержимое сейфов.

Другой информации или же опровержения со стороны самих участников митинга пока не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем жил Казахстан в четвертый день массовых протестов, охвативших всю страну. Митингующим удалось добиться того, чтобы экс-президента Нурсултана Назарбаева отправили в отставку с занимаемой им в правительстве должности. Также пополнился список новых требований к властям.

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