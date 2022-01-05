Обстановка в Казахстані загострюється: протестуючі захопили аеропорт Алмати (відео)

Протести в Алмати вийшли на новий рівень — мітингувальники беруть під контроль важливі об’єкти інфраструктури

Станом на вечір середи, 5 січня, у Казахстані продовжуються протести — вони охопили п’ятнадцять великих міст країни. Найбільш напруженою ситуація залишається в Алмати, де учасники мітингів дісталися аеропорту та державного телеканалу.

Подробиці повідомили у Telegram-каналі "ORDA".

Влада Алмати називає перебування протестувальників на території Міжнародного аеропорту "Алмати" захопленням. Попередньо повідомляється, що будівлю взяли під контроль близько 45 людей.

При цьому на території аеропорту зараз немає працівників, ні пасажирів. У Білорусі навіть довелося скасувати останній рейс, що готувався до вильоту в Алмати.

Цікавим є той факт, що у пресслужбі аеропорту стверджують, ніби їхні співробітники особисто займалися евакуацією пасажирів перед приходом мітингувальників. Військові ж, за їхніми словами, залишили об’єкт у невідомому напрямку. Однак на уривку відео, яке потрапило до мережі, видно, що людей з речами виводять через одні із воріт аеропорту під контролем військовослужбовців.

Військовослужбовці в аеропорту Алмати

Зазначимо, що ще вранці в аеропорту заявляли, що роботу об’єкта буде продовжено в штатному режимі. Проте охочих встигнути на рейс просили приїжджати на реєстрацію завчасно.

Аеропорт Алмати збирався працювати у звичайному режимі

Також повідомляється про заворушення у будівлі, що належить державному телеканалу "Казахстан", що також знаходиться в Алмати.

Представники влади стверджують, що мітингувальники накинулися на місцевих співробітників та охорону, а також їх побили. Додатково протестувальники нібито влаштували у студії пожежу, вилучили апаратуру та забрали вміст сейфів.

Іншої інформації або спростування з боку самих учасників мітингу поки не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим жив Казахстан у четвертий день масових протестів, котрі охопили всю країну. Мітингувальникам вдалося домогтися того, щоб експрезидента Нурсултана Назарбаєва відправили у відставку з посади, котру він займав в уряді. Також поповнився перелік нових вимог до влади.

Крім цього ми писали, як варто поводитися українським громадянам, які опинилися на час протестів на території Казахстану.