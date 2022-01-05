Казахстан у вогні: що відбувається в Астані та інших містах країни

Сутички із силовиками на вулицях багатьох населених пунктів Казахстану відбуваються досі

Починаючи з 2 січня, громадяни Казахстану вийшли на масові протести. Серед вимог – зниження ціни на газ, а також відставка деяких представників влади, зокрема колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

"Телеграф" вирішив підбити проміжні підсумки того, що відбувається в країні.

Як все починалося?

Першими на вулиці вийшли мешканці міста Актау. Людей не влаштувало підвищення вартості розрідженого газу — вона зросла вполовину, із 60 до 120 тенге (із 4 до 8 грн) за літр.

Слідом за Актау почали протестувати в Жанаозені, Акшкурі та Курику. У кожному з цих населених пунктів влада намагалася придушити мітингувальників за допомогою військовослужбовців та навіть авіації.

Вже з вівторка, 4 січня, протести охопили велике місто Алмати. Тут протестувальники зводили барикад та влаштовували локальні пожежі на вулицях, щоби відрізати шлях правоохоронцям.

Зрештою на вулицях багатьох міст виявилася бронетехніка, з допомогою якої поліція та військові намагалися придушити заколот.

Як підсумок, перші дні протестів закінчилися тим, що місцевий уряд був відправлений у відставку.

Що відбувається у Казахстані зараз?

Одним із епіцентрів сутичок мирного населення та правоохоронців все ще залишається місто Алмати. Тут зафіксовано десятки локальних зіткнень.

Також у будівлі міської ради вранці спалахнула пожежа. Усередині будівлі були люди — за деякими джерелами, держслужбовці, за іншими — самі протестувальники.

Мирний мітинг зрештою перетворився на збройне протистояння: учасники вуличних акцій почали озброюватися, відбираючи вогнестріл у поліції, а також розгромивши один із магазинів зброї.

Інформації про точну кількість затриманих, поранених та загиблих казахів поки що немає. Проте влада вже прозвітувала про те, що є жертви серед правоохоронців.

В Актау місцеві жителі зупинили вантажівку із військовими. Після короткої сутички вони змусили стати бійців на коліна.

Протестувальники в Казахстані зупинили вантажівку з військовими

У Талдикоргані, який є одним із районних центрів Алмантинської області, протестувальники знесли пам’ятник Нурсултану Назарбаєву. Нагадаємо, що раніше він був президентом Казахстану, а після виборів нового глави держави залишився очолювати місцевий варіант української РНБО.

Втім, вже у другій половині середи, 5 січня, від президента Касима-Жомарта Токаєва прозвучала інформація, що Назарбаєва відправили у відставку. За неофіційними даними, чиновник має намір залишити країну.

При цьому сам Токаєв заявив, що планує посилити реагування влади на протести.

Тим часом учасники мітингів уже започаткували "Народний комітет Казахстану". Цей орган народовладдя висунув низку нових вимог до наявних. Цікаво, що одним із пунктів є офіційне визнання місцевою владою агресії Росії проти України.

Частина вимог "Народного комітету Казахстану"

"Телеграф" продовжує стежити за розвитком подій у Казахстані та інформуватиме про те, що відбувається.

Зазначимо, що ми також писали, що у вітчизняному МЗС рекомендують робити українцям, які з різних причин опинилися в охопленому протестами Казахстані.