Президент Казахстану Токаєв змістив Назарбаєва та обіцяє "діяти жорстко" (відео)

У країні продовжує не працювати інтернет та припинили мовлення кілька телеканалів.

Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв, який раніше повідомив про відставку уряду та призначення нового прем’єра, звернувся до народу.

Він зазначив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Нурсултана Назарбаєва. Відставка експрезидента, який раніше обіймав цю посаду, була однією з вимог мітингувальників. На своїй посаді Токаєв пригрозив учасникам протестів "жорсткими заходами". Що стосується інших ініціатив, то він не повідомив деталі, але розповів про пакет пропозицій, що готується з врегулювання ситуації. Раніше вже запровадили піврічне держрегулювання цін на пальне.

Тим часом, частина протестувальників вже намагається зносити пам’ятник Назарбаєву в одному з адмінцентрів Алматинської області. Сам Назарбаєв готується виїхати з країни, повідомляє кілька джерел.

Окремо наголосив Токаєв, що він залишається у столиці і вважає, що протестувальники діють не стихійно, а об’єднані "змовниками".

Як раніше писав "Телеграф" у країні, кілька днів тривають масштабні протести, які з вечора 4 січня переросли в силові зіткнення.

У столиці Нур-Султані, місті Алмати та двох областях введено режим НП до 19 січня. Поліція застосовує світлошумові гранати та нелетальну зброю для розгону мітингувальників. Ті — палять машини, перекривають дороги і намагаються прорватися до адмінбудівель. Протести охопили всю країну, але у силові зіткнення переросли не скрізь.