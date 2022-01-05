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У Казахстані протестуючі взяли в полон військових: "затримання" потрапило на відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Протести в Алмати Новина оновлена 05 січня 2022, 14:44
Протести в Алмати

Повідомляють про блокування інтернету у всіх містах країни.

Окрім зіткнень силовиків та мітингувальників в Алмати, де поранено десятки людей, а швидкі не можуть вивезти постраждалих, повідомляється про наростання протестів і з інших регіонів Казахстану.

Так, поблизу міста Актау протестувальники затримали вантажівку з нацгвардійцями і змусили їх вийти з автомобіля, фактично полонивши військових.

В Аральську мітингувальники перекрили гілку залізниці та одне з шосе з вимогою про відставку президента Касим-Жомарта Токаєва та ексглави держави Нурсултана Назарбаєва.

У місті Сімей на протести вийшли до будівлі місцевої адміністрації.

Жорсткий розгін протестувальників застосували в Актобе — водометами при 1 градусі на вулиці. Також повідомляється, що у мітингувальників стріляли силовики нелетальною зброєю.

Наслідки стрілянини в Актобі

Зазначимо, що останніх новин за годину з країни не надходило – сайти з доменом .kz не відкриваються, також не оновлюються месенджери відомих регіональних ЗМІ – з’явилося повідомлення про блокування мережі. Напередодні під час протестів повідомлялося про перебої в роботі інтернету та мобільного зв’язку.

Як раніше писав "Телеграф", протести в Казахстані розпочалися 2 січня через підвищення вартості зрідженого газу. Вони за кілька днів переросли в масові заворушення і було введено надзвичайний стан у Нур-Султані, Алмати та двох регіонах.

Уряд пішов у відставку, а протестувальникам пообіцяли регулювати ціни на пальне. Але в середу мітингувальники знову зібралися — в Алмати захопили та підпалили будівлю міськради, а також кілька інших будівель, зокрема прокуратуру.

Теги:
#Казахстан #Протести #Стрільба
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