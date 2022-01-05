Укр

В Казахстане протестующие взяли в плен военных: "задержание" попало на видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
265
Протесты в Алматы Новость обновлена 05 января 2022, 14:44
Протесты в Алматы

Сообщают о блокировке интернета во всех городах страны.

Кроме столкновений силовиков и митингующих в Алматы, где ранены десятки человек, а скорые не могут вывезти пострадавших, сообщается о нарастании протестов и из других регионов Казахстана.

Так, близ города Актау протестующие задержали грузовик с нацгвардейцами и заставили выйти их из автомобиля, фактически пленив военных.

В Аральске митингующие перекрыли ветку железной дороги и одно из шоссе с требованием про отставку президента Касым-Жомарта Токаева и экс-главы государства Нурсултана Назарбаева.

В городе Семей на протесты вышли к зданию местной администрации.

Жесткий разгон протестующих применили в Актобе — водометами при 1 градусе на улице. Также сообщается, что в митингующих стреляли силовики нелетальным оружием.

Последствия стрельбы в Актобе

Отметим, что последних новостей за час из страны не поступало — сайты с доменом .kz не открываются, также не обновляются мессенджеры известных региональных СМИ — появилось сообщение о блокировке сети. Накануне во время протестов сообщалось о перебоях в работе интернета и мобильной связи.

Как ранее писал "Телеграф", протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Они за несколько дней переросли в массовые беспорядки и было введено чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы и двух регионах.

Правительство ушло в отставку, а протестующим пообещали регулировать цены на топливо. Но в среду митингующие снова собрались — в Алматы захватили и подожгли здание горсовета, а также несколько других строений, в частности — прокуратуру.

Теги:
#Казахстан #Протесты #Стрельба
В Алматы горят машины
Новости СНГ
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Алматы горят машины
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сколько будет стоить недвижимость в Украине в 2022 году
Рынок недвижимости замер в ожидании: что будет с ценами на квартиры в 2022 году
Дата публикации
Категория
Дакар-2022
Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде
Дата публикации
Категория
Елена Блиновская - автор популярного марафона
Инфоц**анка или реальный бизнес-тренер? Кто такая Елена Блиновская и почему все обсуждают ее интервью Собчак
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься