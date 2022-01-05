В Казахстане протестующие взяли в плен военных: "задержание" попало на видео

Сообщают о блокировке интернета во всех городах страны.

Кроме столкновений силовиков и митингующих в Алматы, где ранены десятки человек, а скорые не могут вывезти пострадавших, сообщается о нарастании протестов и из других регионов Казахстана.

Так, близ города Актау протестующие задержали грузовик с нацгвардейцами и заставили выйти их из автомобиля, фактически пленив военных.

В Аральске митингующие перекрыли ветку железной дороги и одно из шоссе с требованием про отставку президента Касым-Жомарта Токаева и экс-главы государства Нурсултана Назарбаева.

В городе Семей на протесты вышли к зданию местной администрации.

Жесткий разгон протестующих применили в Актобе — водометами при 1 градусе на улице. Также сообщается, что в митингующих стреляли силовики нелетальным оружием.

Последствия стрельбы в Актобе

Отметим, что последних новостей за час из страны не поступало — сайты с доменом .kz не открываются, также не обновляются мессенджеры известных региональных СМИ — появилось сообщение о блокировке сети. Накануне во время протестов сообщалось о перебоях в работе интернета и мобильной связи.

Как ранее писал "Телеграф", протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Они за несколько дней переросли в массовые беспорядки и было введено чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы и двух регионах.

Правительство ушло в отставку, а протестующим пообещали регулировать цены на топливо. Но в среду митингующие снова собрались — в Алматы захватили и подожгли здание горсовета, а также несколько других строений, в частности — прокуратуру.