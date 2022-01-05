Президент Казахстана Токаев сместил Назарбаева и обещает "действовать жестко" (видео)
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В стране продолжает не работать интернет и прекратили вещание несколько телеканалов.
Казахский президент Касым-Жомарт Токаев, который ранее сообщил про отставку правительства и назначение нового премьера, обратился к народу.
Он отметил, что возглавит совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. Отставка экс-президента, занимавшего ранее этот пост была одним из требований митингующих. На своем посту Токаев пригрозил участникам протестов "жесткими мерами". Что касается других инициатив, то он не сообщил детали, но рассказал о готовящемся пакете предложений по урегулированию ситуации. Ранее уже было введено полугодовое госрегулирование цен на топливо.
Тем временем часть протестующих уже пытается сносить памятник Назарбаеву в одном из админцентров Алматинской области. Сам Назарбаев готовится покинуть страну, сообщает несколько источников.
Отдельно подчеркнул Токаев, что он остается в столице и считает, что протестующие действуют не стихийно, а объединены "заговорщиками".
Как ранее писал "Телеграф" в стране несколько дней продолжаются масштабные протесты, которые с вечера 4 января переросли в силовые столкновения.
В столице Нур-Султане, городе Алматы и двух областях введен режим ЧП до 19 января. Полиция применяет светошумовые гранаты и нелетальное оружие для разгона митингующих. Те — жгут машины, перекрывают дороги и пытаются прорваться в админздания. Протесты охватили всю страну, но в силовые столкновения переросли не везде.
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