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Президент Казахстана Токаев сместил Назарбаева и обещает "действовать жестко" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Президент отреагировал на протесты Новость обновлена 05 января 2022, 16:02
Президент отреагировал на протесты

В стране продолжает не работать интернет и прекратили вещание несколько телеканалов.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев, который ранее сообщил про отставку правительства и назначение нового премьера, обратился к народу.

Он отметил, что возглавит совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. Отставка экс-президента, занимавшего ранее этот пост была одним из требований митингующих. На своем посту Токаев пригрозил участникам протестов "жесткими мерами". Что касается других инициатив, то он не сообщил детали, но рассказал о готовящемся пакете предложений по урегулированию ситуации. Ранее уже было введено полугодовое госрегулирование цен на топливо.

Тем временем часть протестующих уже пытается сносить памятник Назарбаеву в одном из админцентров Алматинской области. Сам Назарбаев готовится покинуть страну, сообщает несколько источников.

Отдельно подчеркнул Токаев, что он остается в столице и считает, что протестующие действуют не стихийно, а объединены "заговорщиками".

Как ранее писал "Телеграф" в стране несколько дней продолжаются масштабные протесты, которые с вечера 4 января переросли в силовые столкновения.

В столице Нур-Султане, городе Алматы и двух областях введен режим ЧП до 19 января. Полиция применяет светошумовые гранаты и нелетальное оружие для разгона митингующих. Те — жгут машины, перекрывают дороги и пытаются прорваться в админздания. Протесты охватили всю страну, но в силовые столкновения переросли не везде.

Теги:
#Казахстан #Протесты #Президент
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