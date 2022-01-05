Казахський "Майдан": протестувальники винесли з магазинів зброю та будують барикади (фото, відео)

У Казахстані продовжуються протести.

Попри блокування інтернету територією всієї держави, новини з Телеграм-каналів ЗМІ продовжують надходити. В Алмати після пожежі в будівлі міськради протестуючі почали зводити барикади.

Про це повідомляє низка каналів новин у соцмережах.

Барикади біля будівлі акінату

Повідомляється також, що протестувальники отримали доступ до зброї, відібравши її у поліції та силовиків, а також зламавши магазин зброї в Алмати.

Про те, що мітингувальники застосовували зброю "Телеграф", уже писав раніше. Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтвердив дані щодо загиблих серед правоохоронців у зверненні до громадян.

Протестувальники також озвучили, чому вони вийшли на вулиці — зазначивши, що хочуть жити як у Європі.

Окрім блокування інтернету, у Казахстані також припинили мовлення кілька телеканалів. Повідомляється про спробу втручання у роботу ЗМІ в Алмати.

Як раніше писав "Телеграф", протести в Казахстані розпочалися через подорожчання зрідженого газу. В Алмати, Актобе та Атирау вони переросли у зіткнення з поліцією. В Атирау після розгону протестувальників біля облради світлошумовими гранатами натовп розсіявся. В інших містах — військових "ловили" на дорозі і змушували виходити з вантажівок, а також перекривали траси та залізничні колії.

Уряд пішов у відставку, а президент оголосив про держрегулювання цін на пальне та інші економічні заходи. У столиці Нур-Слутані, Алмати, Алматинської та Мангістауської області ввели режим надзвичайного стану до 19 січня.