Казахський "Майдан": протестувальники винесли з магазинів зброю та будують барикади (фото, відео)
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У Казахстані продовжуються протести.
Попри блокування інтернету територією всієї держави, новини з Телеграм-каналів ЗМІ продовжують надходити. В Алмати після пожежі в будівлі міськради протестуючі почали зводити барикади.
Про це повідомляє низка каналів новин у соцмережах.
Повідомляється також, що протестувальники отримали доступ до зброї, відібравши її у поліції та силовиків, а також зламавши магазин зброї в Алмати.
Про те, що мітингувальники застосовували зброю "Телеграф", уже писав раніше. Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтвердив дані щодо загиблих серед правоохоронців у зверненні до громадян.
Протестувальники також озвучили, чому вони вийшли на вулиці — зазначивши, що хочуть жити як у Європі.
Окрім блокування інтернету, у Казахстані також припинили мовлення кілька телеканалів. Повідомляється про спробу втручання у роботу ЗМІ в Алмати.
Як раніше писав "Телеграф", протести в Казахстані розпочалися через подорожчання зрідженого газу. В Алмати, Актобе та Атирау вони переросли у зіткнення з поліцією. В Атирау після розгону протестувальників біля облради світлошумовими гранатами натовп розсіявся. В інших містах — військових "ловили" на дорозі і змушували виходити з вантажівок, а також перекривали траси та залізничні колії.
Уряд пішов у відставку, а президент оголосив про держрегулювання цін на пальне та інші економічні заходи. У столиці Нур-Слутані, Алмати, Алматинської та Мангістауської області ввели режим надзвичайного стану до 19 січня.
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