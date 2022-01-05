Казахский “Майдан”: протестующие вынесли из магазинов оружие и строят баррикады (фото, видео)

В Казахстане продолжаются протесты.

Несмотря на блокировку интернета по территории всего государства, новости из Телеграм-каналов СМИ продолжают поступать. В Алматы после пожара в здании горсовета, протестующие начали возводить баррикады.

Об этом сообщает ряд новостных каналов в соцсетях.

Баррикады у здания акината

Сообщается также, что протестующие получили доступ к оружию, отобрав его у полиции и силовиков, а также взломав оружейный магазин в Алматы.

О том, что митингующие применяли оружие "Телеграф" уже писал ранее. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил данные о погибших среди правоохранителей в обращении к гражданам.

Протестующие также озвучили почему они вышли на улицы — отметив, что хотят жить как в Европе.

Кроме блокировки интернета, в Казахстане также прекратили вещание несколько телеканалов. Сообщается о попытке вмешательства в работу СМИ в Алматы.

Как ранее писал "Телеграф", протесты в Казахстане начались из-за подорожания сжиженного газа. В Алматы, Актобе и Атырау они переросли в столкновения с полицией. В Атырау после разгона протестующих около облсовета светошумовыми гранатами, толпа рассеялась. В других городах — военных "ловили" на дороге и заставляли выходить из грузовиков, а также перекрывали трассы и железнодорожные пути.

Правительство ушло в отставку, а президент объявил о госрегулировании цен на топливо и других экономических мерах. В столице Нур-Слутане, Алматы, Алматинской и Мангистауской области ввели режим чрезвычайного положения до 19 января.