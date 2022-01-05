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У Казахстані протестувальники висунули нові вимоги, згадали і про Україну: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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У Казахстані тривають криваві протести Новина оновлена 05 січня 2022, 16:12
У Казахстані тривають криваві протести

Мітингувальники оприлюднили вимоги, до списку яких внесли і агресію Росії на кордонах з Україною

У Казахстані тривають протести, які розпочалися з мирних мітингів проти підвищення ціни на зріджений газ і швидко переросли у сутички із застосуванням зброї. У середу, 5 січня, протестувальники оголосили низку нових вимог до влади. Серед них вже звичні — зниження ціни на газ, відставка представників влади, а також проведення політичних реформ. Також до вимог долучили й визнання агресії РФ проти України.

Про це йдеться у публікації в Telegram-каналі "Протести Казахстан".

Що вимагають казахи-протестувальники?

Громадяни країни закликають уряд звільнити усіх політичних в'язнів, скласти повноваження представників влади, створити тимчасовий уряд з авторитетних учасників протестів, визнати військову агресію Росії проти української держави тощо.

Детальніше зі списком можна ознайомитися нижче:

Список вимог протестувальників у Казахстані
Список вимог протестувальників у Казахстані

Відзначимо також, що дотепер учасники протестів вимагали від влади виключно зниження розцінок на газ, відставки урядовців, зниження пенсійного віку в країні, а також зменшення цін на продукти харчування.

Cкріншот з Telegram-каналу із вимогами казахів
Cкріншот з Telegram-каналу із вимогами казахів

Також додамо, що після оприлюднення публікації з вимогами через деякий час вона раптово зникла з цього Telegram-каналу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Казахстані протестувальники влаштували справжнє "поле бою": палять будинки та відбирають зброю. В результаті сутичок постраждали вже сотні людей, яких медики "швидкої" навіть не можуть госпіталізувати до лікарень, адже прорватися в місця скупчень мітингуючих практично неможливо.

Також повідомлялося, що у столиці Казахстану офіційно запровадили режим надзвичайного стану. Наразі він діє в Алмати та ще двох областях країни.

Теги:
#Мітинг #Казахстан #Вимоги
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