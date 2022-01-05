В Казахстане протестующие выдвинули новые требования, упомянули и об Украине: подробности

Митингующие обнародовали требования, в список которых внесли и агрессию России на границах с Украиной

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались с мирных митингов против повышения цены на газ и быстро переросли в столкновения с применением оружия. В среду, 5 января, протестующие объявили ряд новых требований к власти. Среди них уже привычные - снижение цены на газ, отставка представителей власти, а также проведение политических реформ. Также к требованиям приобщили и признание агрессии РФ против Украины.

Об этом говорится в публикации в Telegram-канале "Протесты Казахстан ".

Что требуют протестующие казахи?

Граждане страны призывают правительство освободить всех политических заключенных, сложить полномочия представителей власти, создать временное правительство из авторитетных участников протестов, признать военную агрессию России против украинского государства.

Детальнее со списком можно ознакомиться ниже:

Список требований протестующих в Казахстане

Отметим также, что до сих пор протестующие требовали от властей исключительно снижения расценок на газ, отставки чиновников, снижения пенсионного возраста в стране, а также уменьшения цен на продукты питания.

Скриншот с Telegram-канала с требованиями казахов

Также добавим, что после того, как публикации с требованиями появилась в сети, уже через короткий промежуток времени она внезапно исчезла из этого Telegram-канала.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Казахстане протестующие устроили настоящее "поле боя": жгут дома и отбирают оружие. В результате столкновений пострадали уже сотни людей, которых медики "скорой" даже не могут госпитализировать в больницы, ведь прорваться в места скоплений митингующих практически невозможно.

Также сообщалось, что в столице Казахстана официально был введен режим чрезвычайного положения. В настоящее время он действует в Алматы и еще двух областях страны.