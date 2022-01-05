Протест, який підпалив Казахстан: що підняло народ і що відбувається в країні (онлайн)

Протести в Казахстані розпочалися через різке подорожчання цін на автомобільний газ, проте швидко перейшли у політичну ширину.

Практично відразу після настання 2022 року в Мангістауській області Казахстану почалися мітинги, які згодом переросли в масштабні народні протести майже по всій країні, що супроводжуються зіткненнями з силовиками та захопленнями і погромами різних об’єктів.

22:18: В Алмати влада розпочала силову операцію. До міста увійшли колони силовиків.

На вулицях міста чути стрілянину, зокрема з автоматичної зброї, а також вибухи.

21:00: Не минуло й півгодини, як в ОДКБ заявили, що до Казахстану незабаром увійдуть війська РФ та Білорусі.

А президент РФ Володимир Путін наказав "готувати допомогу Казахстану".

20:40: У середу ввечері президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у зверненні до громадян заявив, що вважає звернення до партнерів з ОДКБ за допомогою доречним та своєчасним.

Він також повідомив, що має намір погодити прибуття до Казахстану силовиків із РФ та Білорусі для придушення протестів.

За його словами, протести в країні слід розглядати як акт агресії.

Причини народних хвилювань

"Сірником" через який Казахстан охопили "пожежі" протестів, стало підвищення цін на автомобільний газ. Цей вид палива широко використовується на заході країни. З нового року він подорожчав одразу вдвічі: з 60 до 120 тенге (приблизно з 4 до 8 грн) за літр.

Коли і де почалися мітинги

Перші мітинги 2 січня відбулися у нафтовидобувній Мангістауській області.

Мангістауська область, Казахстан

Жителі міст Актау, Жанаозен, Курик, Акшукур наступного дня після підвищення ціни, 2 січня, вийшли на протести. Найбільший мітинг був у Актау, де на центральну площу міста вийшло понад тисячу людей.

Протестувальники встановили юрту навпроти акімату Актау

Мітингувальники вимагали повернути колишню ціну на газ та на компроміси з владою у вигляді зниження ціни до 85-90 тенге (близько 6 грн) за літр не погоджувалися.

Ближче до півночі 3 січня в Актау відбулися перші сутички між поліцією та мітингувальниками. Співробітники правоохоронних органів взяли в оточення групу людей на міській площі та спробували витіснити їх із локації, проте це не увінчалося успіхом.

Алмати, Казахстан

4 січня сутички між протестувальниками та силовиками посилилися. У Мангістауську область, у містах якої протести на той момент були наймасовіші, стягнули військову авіацію та силовиків.

У Мангістау місцеві жителі зафіксували безліч колон військової техніки, а мітингувальники тим часом приступили до блокування доріг та площ.

Дії протестувальників та влади

Того ж дня, 4 січня, урядова комісія Казахстану пообіцяла виконати основну вимогу протестувальників — знизити ціни на пальне до 50 тенге (близько 3,15 грн) за літр у Мангістауській області. Крім цього влада обіцяла не притягувати учасників протестів до відповідальності.

Однак, це не допомогло заспокоїти народні хвилювання. Мало того, до міст, що протестують, приєдналися населені пункти по всій країні.

Охоплені протестами міста станом на вечір 4 січня

Також змінилися і вимоги протестувальників. Якщо спочатку вони вимагали зниження цін на автомобільний газ, то згодом перейшли в політичну площину: активісти вимагали відходу з політики Нурсултана Назарбаєва та його прихильників. Адже після того, як Назарбаєв залишив посаду президента Казахстану, за ним залишилася низка посад, наприклад, голови Ради безпеки країни.

У ніч проти середи, 5 січня, протести, що спалахнули у найбільших містах країни, переросли в масові зіткнення з поліцією, зокрема, в Алмати — найбільшому місті країни. Мітингувальники почали палити машини поліції.

Водночас влада пішла протореним шляхом придушення народних заворушень — в Алмати почалися перебої з роботою інтернету.

Увечері того ж дня стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан у Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин терміном до півночі 19 січня 2022 року.

Також у ніч на 5 січня уряд Казахстану пішов на низку поступок мітингувальникам, серед яких піврічне держрегулювання цін на різні види палива. Також у відставку пішов уряд Казахстану.

Крім цього влада оголосила про плани ввести такі кроки:

на 180 днів запроваджено держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель;

на 180 днів можуть запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів;

регулювання цін на продовольство — рішення прийматимуть адміністрації в областях;

розгляд питання допомоги субсидіями на оренду на вторинному ринку та інші.

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Водночас за ніч 5 січня ситуація в Казахстані ще більше загострилася. У Таразі спалили понад 10 поліцейських машин, від дій мітингувальників постраждали будівля апарату акіма (голови) області, відділення банку.

Окрім Тараза на акімати нападали у містах Алмати та Шимкент.

У МВС Казахстану заявили, що у середу вночі постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомашин.

Також в Алмати частина спецтехніки опинилася в руках мітингувальників.

Водночас влада країни поширила режим НП на Алматинську область. Діє комендантська година.

Вранці 5 січня правоохоронці в Актобі, де також тривали протести, заявили, що вони з народом.

В Уральську та Таразі тим часом відключили інтернет та мобільні мережі, через що місцеві жителі зіштовхнулися з проблемами при купівлі продуктів.

Протягом дня середи, 5 січня, у містах Казахстану ситуація лише розпалювалася, так, наприклад, в Алмати та Актобі тривали сутички поліції та мітингувальників, а згодом протестувальники захопили будівлю акімату Алмати і в ній почалася пожежа.

Протести продовжилися і в інших містах країни – Атирау, Павлодарі.

Протягом дня з’являлися повідомлення про численні сутички протестувальників із силовиками, а також про захоплення, погроми та підпали державних будівель. Також за розрізненими повідомленнями з Казахстану можна зробити висновки, що рахунок постраждалим уже не на десятки, а на сотні людей.

У середу вдень президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до народу.

Примітно, що, посівши місце Нурсултана Назарбаєва на чолі Ради безпеки Казахстану, Токаєв за фактом виконав одну з вимог мітингувальників.

Водночас мітингувальники оприлюднили нові вимоги, серед яких є пункт, що стосується й України.

Також у місті Талдикорган знесли пам’ятник колишньому президентові Назарбаєву.

Протестувальники заявляють, що він залишив посаду глави держави лише формально.

Тим часом протести в Алмати вийшли на новий рівень — мітингувальники захопили важливі об’єкти інфраструктури: там учасники мітингів дісталися місцевого аеропорту та державного телеканалу.

Про те, що ще відбувалося в Казахстані в середу ввечері, а також карту з охопленими містами протестами, дивіться в нашому матеріалі.