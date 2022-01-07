На протестах у Казахстані багато загиблих та затриманих, а одного курсанта обезголовили: деталі

Офіційних підсумкових даних щодо загиблих поки що немає.

Через перебої з інтернетом у країні та розрізненість даних із регіонів точну кількість жертв протестів, які переросли в силове протистояння, оцінити складно — відомо, що рахунок постраждалих йде на сотні, а загиблих — на десятки з обох боків.

На вечір 6 січня було відомо про більш ніж 740 поранених з боку силовиків та 18 загиблих.

Напередодні повідомлялося про більш ніж 60 людей у реанімації. Також з’явилася інформація про силовиків знайдених із відрізаними головами. Знову виникла така інформація рано-вранці 7 січня, з посиланням на першого заступника глави адміністрації президента Даурена Абаєва повідомляється про курсанта з відрізаною головою. Він заявив, що метою радикалів є саме силовики. Додаткових джерел, які б підтвердили слова Абаєва, немає.

У мережі також з’явилося відео, ймовірно, нападу на академію прикордонної служби в Алмати. Повідомляється також про смерть керівника академії.

Серед цивільного населення також є жертви – загинув журналіст одного з телеканалів, повідомляється про поранених учасників мирного протесту.

Силовики звітували про загибель 26 озброєних людей з боку радикалів та 18 поранених. Кількість жертв може зрости — в Алмати триває стрілянина.

Щодо затримань, то дані також відрізняються. Повідомляється про три тисячі осіб. В Алмати відзвітували про затримання 70 бойовиків та 30 мародерів.

Нагадаємо, протести розпочалися ще 2 січня. У країні різко злетіла вартість газу для авто – удвічі. Протести переросли у збройні заворушення, попри те, що уряд пішов у відставку та були запропоновані заходи щодо контролю цін на пальне на пів року.

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В Актобе, Атирау, Алмати протистояння переросли у силові, у деяких містах захопили міські чи обласні акимати (адміністрації). У результаті президент Касим-Жомарт Токаєв усунув Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки Казахстану і зайняв його сам. Він також звернувся до ОДКБ із проханням про допомогу. Війська вже увійшли до Казахстану.

Як раніше писав "Телеграф", генпрокуратура Казахстану пригрозила учасникам протестів заходами аж до довічного ув’язнення та позбавлення громадянства.