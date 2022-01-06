Багато поранених та вбитих: якими жертвами обернулися протести у Казахстані

Значних втрат зазнали обидві сторони конфлікту

У Казахстані п’яту добу поспіль продовжуються масові протести населення. Чимало мітингувальників було затримано або поранено під час сутичок із правоохоронцями, також є втрати і у казахських силовиків.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на інформацію росЗМІ та провладних структур Казахстану.

Станом на 5 січня у місцевому Міністерстві внутрішніх справ звітували про понад 200 затриманих учасників протестів. Тільки минулої доби в поліції відкрили мінімум 13 кримінальних справ проти мітингувальників.

Наразі невідомо, наскільки збільшилася кількість затриманих — на території Казахстану постійно блокується вільний доступ до Інтернету. Через це не працюють вебпортали великих ЗМІ та навіть офіційні сайти міністерств.

Проте з боку влади вже прозвітували про приблизну кількість постраждалих. Повідомляється, що за весь час протестів по країні отримали різні травми понад тисячу людей. Майже чотири сотні людей довелося шпиталізувати. За даними МОЗ Казахстану, 62 особи перебувають у реанімації.

Цікаво, що за всієї жорсткості вуличних зіткнень влада не дає відомостей про кількість загиблих серед учасників мітингів. При цьому жертви справді є, адже правоохоронці застосовували вогнепальну зброю. Раніше в мережі навіть з’явилося відео, де нібито демонструють трупи застрелених жителів Казахстану. З міркувань етичності ми не публікуємо відео на сайті, проте за бажання ви можете його подивитися у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black".

Про втрати з боку силовиків відзвітували у комендатурі Алмати. Згідно зі звітом місцевої влади, лише у цьому місті під час сутичок постраждало понад 350 правоохоронців. Також повідомляється, що 13 осіб начебто загинули.

Так відбуваються сутички із силовиками в Алмати

На додаток до цього з’явилася інформація, що двох силовиків в Алмати було знайдено обезголовленими. Зрозуміло, що такий факт подається винятково владою і не підтверджується додатковими джерелами.

При цьому новина про жорстоку розправу над казахськими правоохоронцями вже поширили десятки російських медіа. Також вони цитують Алматинську комендатуру про те, що такий розвиток подій нібито підтверджує "терористичний та екстремістський характер бандформувань".

Нагадаємо, що "Телеграф" продовжує стежити за тим, що відбувається в Казахстані, і веде текстовий онлайн найголовніших подій у країні.

Додатково ми також писали про те, що перші підрозділи російських військовослужбовців вже увійшли на територію Казахстану. Серед їхніх першочергових завдань — охорона держоб’єктів, а також допомога місцевим правоохоронцям у затриманні протестувальників. Аналітик Віктор Бобиренко зазначає, що такий розвиток подій може нести в собі небезпеку і для України.