Журналіст, редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов вважає, що Путін використатиме ситуацію, щоб взяти під контроль владу в Казахстані

За один день вся влада в Казахстані впала і президент Токаєв звернувся до структур Путіна придушити протестуючих казахів силами іноземних військ.

Президент Казахстану звернувся до створеної Росією організації ОДКБ — організації колективної безпеки, щоб вона ввела війська в Казахстан "для боротьби з терористами". Президент Токаєв закликав іноземних карателів після розмови із президентом РФ Путіним.

Токаєв спробував силою придушити протести, проте у відповідь застосування сили беззбройні казахи не злякалися, стали нападати на силовиків, захоплювати зброю і стріляти у відповідь.

Загальна кількість жертв невідома. Влада доповіла, що в сутичках убито 8 поліцейських і нацгвардійців, 317 отримали поранення та травми. Це означає, що більшість протестувальників не озброєні, і якийсь організований обстріл силовиків протестувальники не ведуть, інакше вбитих було б набагато більше.

Усі казахські поліцейські, армія, комітет нацбезпеки, нацгвардійці, їх численні спецнази розбіглися чи сидять на базах. Отримавши збройну відсіч деморалізовані силовики покинули центр Алмати, залишили без охорони аеропорт та багато інших стратегічних об’єктів.

Тепер очевидно, що головним вигодонабувачем від придушення протестів є Росія. Путін використє ситуацію, щоб взяти під контроль владу в Казахстані. Тепер Росія рятуватиме режим Токаєва так само як Путін рятував Януковича всіма методами, аж до застосування російських військ проти казахського народу.

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Силова операція у центрі Алмати