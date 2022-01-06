Укр

Главным выгодополучателем от подавления протестов в Казахстане является Россия - Юрий Бутусов

Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Дата публикации
Читати українською
Автор
162
Президент Токаев обратился к структурам Путина подавить протестующих казахов Новость обновлена 06 января 2022, 09:34
Президент Токаев обратился к структурам Путина подавить протестующих казахов

Журналист, редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов считает, что Путин будет использовать ситуацию, дабы взять под контроль власть в Казахстане

За один день вся власть в Казахстане рухнула и президент Токаев обратился к структурам Путина подавить протестующих казахов силами иностранных войск

Президент Казахстана обратился к созданной Россией организации ОДКБ — организации коллективной безопасности, чтобы она ввела войска в Казахстан "для борьбы с террористами". Президент Токаев призвал иностранных карателей после разговора с президентом РФ Путиным.

Токаев попытался силой подавить протесты, однако в ответ на применение силы безоружные казахи не испугались, стали нападать на силовиков, захватывать оружие и стрелять в ответ.

Общее число жертв неизвестно. Власти доложили, что в столкновениях убито 8 полицейских и нацгвардейцев, 317 получили ранения и травмы. Это означает, что большинство протестующих не вооружены, и что какой-то организованного обстрела силовиков протестующие не ведут, иначе убитых было бы гораздо больше.

Все казахские полицейские, армия, комитет нацбезопасности, нацгвардейцы, все их многочисленные спецназы разбежались либо сидят на базах. Получив вооруженный отпор деморализованные силовики покинули центр Алматы, оставили без охраны аэропорт и многие другие стратегические объекты.

Теперь очевидно, что главным выгодополучателем от подавления протестов является Россия. Путин будет использовать ситуацию, чтобы взять под контроль власть в Казахстане. Теперь Россия будет спасать режим Токаева также, как Путин спасал Януковича — всеми методами, вплоть до применения российских войск против казахского народа.

Пост журналиста Юрия Бутусова в Facebook
Силовая операция в центре Алматы
Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Протест #Путин #Казахстан #Юрий Бутусов #Касым-Жомарт Токаев
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
Политика
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Авария произошла около 18:00
Кони погибли, люди в больнице: на Ровенщине восемь человек пострадали в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
"Миссис Крым 2021" - Анна Малоземова
"Ибо нефиг": победительницу "Миссис Крым" не пустили в США на конкурс красоты
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)