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В Алматы - жесткие столкновения и взрывы: свежие данные о протестах в Казахстане (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Силовики пытались сдержать протестующих на подступах к центральной площади Алматы Новость обновлена 05 января 2022, 10:46
Силовики пытались сдержать протестующих на подступах к центральной площади Алматы

На улицы вышли тысячи казахов, в городах проблемы с транспортом, интернетом.

В Казахстане несмотря на отставку правительства и ряд мер по урегулированию, в частности снижение цены на топливо, продолжаются протесты. В Алматы митингующие дерутся с полицией, а в Актобе пытаются захватить акинат (администрацию) города.

"Телеграф" продолжает следить за ситуацией.

Как сообщают казахские СМИ, протестующие оттесняют силовиков в центр города. Применяются светошумовые и газовые гранаты. Сообщается о пострадавших, среди которых журналисты. Предварительно — митингующим удалось выйти на площадь Республики — центральную в Алматы.

В Актобе протестующие собрались на центральной площади, поставили юрту и жгут костры.

Они пытаются прорваться в здание областной администрации. Полиция пока не пропускает их внутрь.

В других городах Казахстана также продолжаются протесты, начавшиеся 2 января в Мангистаусской области. В ней, Алматы и Алматинской области на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Массовая вспышка беспорядков пришлась на ночь с 4 на 5 января, когда сожгли почти 40 авто полиции и задержали более 200 человек.

В Алмате к медикам обратились 190 человек, более 130 из них — правоохранители. Семеро пострадавших — в реанимации.

Как ранее писал "Телеграф", протесты начались из-за подорожания сжиженного газа до 120 тенге — вдвое от предыдущей цены. несмотря на то, что 4 января в Мангистаусской области приняли решение снизить цену до 50 тенге (около 3 грн), протесты не утихли. Правительство уже ушло в отставку.

Теги:
#Полиция #Казахстан #Протесты #Алматы
Силовики пытались сдержать протестующих на подступах к центральной площади Алматы
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В Алматы - жесткие столкновения и взрывы: свежие данные о протестах в Казахстане (фото, видео)
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