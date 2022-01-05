В Алмати — жорсткі зіткнення та вибухи: свіжі дані про протести в Казахстані (фото, відео)

На вулиці вийшли тисячі казахів, у містах проблеми із транспортом, інтернетом.

У Казахстані попри відставку уряду та низку заходів щодо врегулювання, зокрема зниження ціни на пальне, продовжуються протести. В Алмати мітингувальники б’ються з поліцією, а в Актобе намагаються захопити акінат (адміністрацію) міста.

Телеграф продовжує стежити за ситуацією.

Як повідомляють казахські ЗМІ, протестувальники відтісняють силовиків у центр міста. Застосовуються світлошумові та газові гранати. Повідомляється про постраждалих, серед яких журналісти. Попередньо мітингувальникам вдалося вийти на площу Республіки центральну в Алмати.

В Актобе протестувальники зібралися на центральній площі, поставили юрту та палять багаття.

Вони намагаються прорватися до будівлі обласної адміністрації. Поліція поки що не пропускає їх усередину.

В інших містах Казахстану також продовжуються протести, що розпочалися 2 січня в Мангістауській області. У ній, Алмати та Алматинській області на два тижні ввели режим надзвичайного стану. Масовий спалах заворушень припав на ніч з 4 на 5 січня, коли спалили майже 40 авто поліції та затримали понад 200 людей.

В Алмати до медиків звернулися 190 осіб, понад 130 із них — правоохоронці. Семеро постраждалих – у реанімації.

Як раніше писав "Телеграф", протести розпочалися через подорожчання зрідженого газу до 120 тенге — удвічі від попередньої ціни. Попри те, що 4 січня в Мангістауській області ухвалили рішення знизити ціну до 50 тенге (близько 3 грн), протести не вщухли. Уряд уже пішов у відставку.