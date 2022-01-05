Наступник Назарбаєва покликав на допомогу війська Путіна

Російські та білоруські військовослужбовці незабаром зайдуть на територію Казахстану для розгону протестувальників

Увечері в середу, 5 січня, від президента Казахстану, де вже четверту добу палахкотять масові протести громадян, прозвучало звернення за допомогою до партнерів з Організації договору про колективну безпеку. Іншими словами, Касим-Жомарт Токаєв попросив військової допомоги з боку Російської Федерації.

Таку інформацію повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

На думку Токаєва, його рішення можна назвати своєчасним та доречним. Президент Казахстану впевнений: російські та білоруські силовики допоможуть місцевим правоохоронцям придушити протести, котрі спалахнули 2 січня.

Також політик назвав протестувальників терористами, а їхні дії справжнім актом агресії.

"З огляду на те, що дані терористичні банди є по суті міжнародними, вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан можна розглядати і потрібно розглядати як акт агресії", — наголосив Касим-Жомарт Токаєв під час своєї пресконференції.

Говорячи про міжнародність "терористичних банд" політик, ймовірно, натякнув на фейки, які розганяються російськими пропагандистами, про те, що до протестів у Казахстані нібито причетні українські громадяни.

Зазначимо, що в Кремлі вже заявили, що вони готові надати всю необхідну допомогу. Представники ОДКБ наголосили, що російські та білоруські військовослужбовці вже найближчим часом прибудуть на територію Казахстану для придушення масових протестів. Протягом найближчої години російському президентові Володимиру Путіну має доповісти, коли саме все буде готове для відправки армії.

Замість довідки. Згадана ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) є військово-політичною міжнародною організацією, до якої, крім Казахстану, Білорусі та РФ, входять також Вірменія, Киргизстан та Таджикистан. Вона заснована у 1992 році та передбачає захист територіально-економічного простору держав-учасниць договору від будь-яких зовнішніх агресій, терористів чи масштабних природних катастроф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав докладну деталізацію протестів у Казахстані, які тривають уже кілька днів. Нагадаємо, що спочатку люди вийшли на вулиці через різке підвищення ціни на газ. Потім було сформовано більш розгорнутий перелік вимог до представників влади.

Також ми писали, що найбільша кількість зіткнень між протестувальниками та військовослужбовцями припадає на місто Алмати. Тут навіть виникла пожежа в будівлі міськради, а трохи пізніше було захоплено міжнародний аеропорт.