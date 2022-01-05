Протести в Казахстані охопили усі великі міста: карта та останні новини

Масові протести охопили щонайменше п’ятнадцять великих міст по всій країні

Від неділі, 2 січня, на території Казахстану місцеві жителі влаштовують масові протести. Спочатку люди вийшли на вулицю через значне підвищення цін на газ, а потім оформили список із нових вимог до президента та уряду.

"Настоящее время" розповіло, якою залишається ситуація у найбільших містах Казахстану, передає "Телеграф".

Коротко про те, що відбувається

Акції протесту, які спочатку були суто мирними та стосувалися лише економічних питань, швидко переросли у серйозні сутички з правоохоронцями.

Станом на 5 січня найбільшу активність мітингувальники виявляють у місті Алмати. Загалом протести охопили мінімум 15 великих міст країни.

Саме за населеними пунктами

У різних регіонах Казахстану ситуація має свою динаміку та відмінності. Єдине, що поєднує всі 15 "точок" — це масові мітинги місцевого населення.

Карта протестів у Казахстані на 5 січня

В Алмати та Актобі протестувальники змогли захопити будівлі місцевої влади. В Алматинській міськраді навіть спалахнула серйозна пожежа, яка охопила кілька поверхів. При цьому всередині лишалися люди.

В Актау, Усть-Каменогорську та все тому ж Алмати на вулицях присутні військові. Вони озброєні, а також мають достатньо бронетехніки для розгону протестувальників. Це не завадило учасникам мітингу зупинити одну з таких машин.

Також в окремих містах Казахстану оголошено режим надзвичайної події — обмеження торкнулися вже згаданих Алмати та Актау, а також столиці Нур-Султана (колишньої Астани).

Ще в Алмати протестуючі наважилися влаштувати заворушення на вулицях. На такі крайні заходи вони пішли через спроби жорстких розгонів з боку правоохоронців — застосовувалася вода, димові шашки та зброя.

Загалом, мітинги також тривають у Костанаї, Кокшетау, Семеї, Павлодарі, Шимкенті, Уральську, Жезказгані, Талдикоргані та Жанаозені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав проміжні підсумки четвертого дня протестів у Казахстані. Серед іншого, мітингувальникам вдалося домогтися відставки голови місцевого РНБО, експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

Також ми писали, як на те, що відбувається в країні, реагує чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.