Росіяни вже знайшли у казахському "Майдані" український слід

Військовий оглядач та блогер (Злий Одесит) Олександр Коваленко про домисли росіян щодо втручання України в протести на території Казахстану

Не минуло й пів року, а лише доба з початку протестів у Казахстані, як російські пропагандисти вже знайшли в них український слід.

На думку пропагандиста Піддубного, лідер казахської опозиції Мухтар Аблязов керує протестами через свій штаб в Україні. Такий висновок російський пропагандист, відомий своїми фейками та маніпуляціями, зробив, виходячи з номерів телефонів, на які зареєстрований WhatsApp опозиції.

Це геніально! Код МТС Водафон розкрив український слід у протестах. Ще трохи — і російські пропагандисти почнуть розповідати про координацію протестів із Польщі, країн Балтії, США та Великої Британії. Але навіть не про це мова.

Нагадаю, що Мухтар Аблязов в Україні перебуває у розшуку, і сьогодні я писав про цього "опозиціонера" у великому оглядовому матеріалі про події в Казахстані. І ось, цей діяч використовується для інформаційної дискредитації України, за шаблоном Білорусі, коли в нашу країну бігли десятки білоруських "опозиціонерів", які попередньо ховалися в Росії, а потім ще й закликали: "Путін, допоможи!".

Одне "АЛЕ": Мухтар Аблязов — злочинець, який перебуває в розшуку, і образ безневинної жертви режиму йому приміряти ніяк не вдасться. Але в Україні, я вважаю, відповідні служби мають звернути увагу на роботу будь-яких представництв цього діяча, щоб у майбутньому нам не довелося "як завжди".