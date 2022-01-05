Росіяни вже знайшли у казахському "Майдані" український слід - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач та блогер (Злий Одесит) Олександр Коваленко про домисли росіян щодо втручання України в протести на території Казахстану
Не минуло й пів року, а лише доба з початку протестів у Казахстані, як російські пропагандисти вже знайшли в них український слід.
На думку пропагандиста Піддубного, лідер казахської опозиції Мухтар Аблязов керує протестами через свій штаб в Україні. Такий висновок російський пропагандист, відомий своїми фейками та маніпуляціями, зробив, виходячи з номерів телефонів, на які зареєстрований WhatsApp опозиції.
Це геніально! Код МТС Водафон розкрив український слід у протестах. Ще трохи — і російські пропагандисти почнуть розповідати про координацію протестів із Польщі, країн Балтії, США та Великої Британії. Але навіть не про це мова.
Нагадаю, що Мухтар Аблязов в Україні перебуває у розшуку, і сьогодні я писав про цього "опозиціонера" у великому оглядовому матеріалі про події в Казахстані. І ось, цей діяч використовується для інформаційної дискредитації України, за шаблоном Білорусі, коли в нашу країну бігли десятки білоруських "опозиціонерів", які попередньо ховалися в Росії, а потім ще й закликали: "Путін, допоможи!".
Одне "АЛЕ": Мухтар Аблязов — злочинець, який перебуває в розшуку, і образ безневинної жертви режиму йому приміряти ніяк не вдасться. Але в Україні, я вважаю, відповідні служби мають звернути увагу на роботу будь-яких представництв цього діяча, щоб у майбутньому нам не довелося "як завжди".
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