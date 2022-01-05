Военный обозреватель и блогер (Злой Одессит) Александр Коваленко о домыслах россиян насчет вмешательства Украины в протесты на территории Казахстана

Не прошло и полгода, а всего сутки с начала протестов в Казахстане, как российские пропагандисты уже нашли в них украинский след.

По мнению пропагандиста Поддубного, лидер казахской оппозиции Мухтар Аблязов руководит протестами посредством своего штаба в Украине. Такой вывод российский пропагандист, известный своими фейками и манипуляциями, сделал исходя из номеров телефонов, на которые зарегистрирован WhatsApp оппозиции.

Это гениально! Код МТС Водафон вскрыл украинский след в протестах. Ещё немного — и российские пропагандисты начнут рассказывать про координацию протестов из Польши, стран Балтии, США и Великобритании. Но, даже не об этом речь.

Напомню, что Мухтар Аблязов в Украине находится в розыске, и сегодня я писал об этом "оппозиционере" в большом обзорном материале о событиях в Казахстане. И вот, этот деятель используется для информационной дискредитации Украины, по шаблону Беларуси, когда в нашу страну бежали десятки беларуских "оппозиционеров", предварительно скрывавшихся в России, а потом ещё и призывавших "Путин, помоги!".

Одно "НО": Мухтар Аблязов — преступник, находящийся в розыске, и образ невинной жертвы режима ему примерить, никак не удастся. Но, в Украине, я считаю, соответствующие службы должны обратить внимание на работу любых представительств этого деятеля, дабы в будущем у нас не получилось "как всегда".