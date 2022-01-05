Казахстан в огне: что происходит в Астане и других городах страны

Стычки с силовиками на улицах многих населенных пунктов Казахстана происходят до сих пор

Начиная со 2 января, граждане Казахстана вышли на массовые протесты. Среди требований — снижение цены на газ, а также отставка некоторых представителей власти, в том числе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

"Телеграф" решил подвести промежуточные итоги того, что происходит в стране.

Как все начиналось?

Первыми на улицы вышли жители города Актау. Людей не устроило повышение стоимости разжиженного газа — она выросла вполовину, с 60 до 120 тенге (с 4 до 8 грн) за литр.

Вслед за Актау начали протестовать в Жанаозене, Акшкуре и Курыке. В каждом из этих населенных пунктов власть пыталась подавить митингующих с помощью военнослужащих и даже авиации.

Уже со вторника, 4 января, протесты охватили и крупный город Алматы. Здесь протестующие возводили баррикад и устраивали локальные пожары на улицах, чтобы отрезать путь правоохранителям.

По итогу на улицах многих городов оказалась бронетехника, с помощью которой полиция и военные пытались подавить мятеж.

В конце концов, первые дни протестов закончились тем, что местное правительство было отправлено в отставку.

Что происходит в Казахстане сейчас?

Одним из эпицентров стычек мирного населения и правоохранителей все еще остается город Алматы. Здесь зафиксированы десятки локальных столкновений.

Также в здании городского совета утром вспыхнул пожар. Внутри здания находились люди — по некоторым источникам, госслужащие, по другим — сами протестующие.

Мирный митинг по итогу превратился в вооруженное противостояние: участники уличных акций начали вооружаться, отбирая огнестрел у полиции, а также разгромив один из оружейных магазинов.

Информации о точном количестве задержанных, раненых и погибших казахах пока нет. Однако власти уже отчитались о том, что есть жертвы среди правоохранителей.

В Актау местные жители остановили грузовик с военными. После короткой стычки они заставили встать бойцов на колени.

Протестующие в Казахстане остановили грузовик с военными

В Талдыкоргане, который является одним из районных центров Алматынской области, протестующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву. Напомним, что ранее он был президентов Казахстана, а после выборов нового главы государства остался возглавлять местный вариант украинского СНБО.

Впрочем, уже во второй половине среды, 5 января, от президента Касыма-Жомарта Токаева прозвучала информация, что Назарбаев отправлен в отставку. По неофициальным данным, чиновник собирается покинуть страну.

При этом сам Токаев заявил, что планирует ужесточить реагирование властей на протесты.

Тем временем участники митингов уже основали "Народный комитет Казахстана". Этот орган народовластия выдвинул ряд новых требований к уже имеющихся. Интересно, что одним из пунктов является официальное признание местной властью агрессии России против Украины.

Часть требований "Народного комитета Казахстана"

"Телеграф" продолжает следить за развитием событий в Казахстане и будет информировать о происходящем.

Отметим, что мы также писали, что в отечественном МИД рекомендуют делать украинцам, которые по различным причинам оказались в охваченном протестами Казахстане.