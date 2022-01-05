Укр

"Не выходите из дома": МИД дал советы украинцам в Казахстане в связи с массовыми протестами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Протесты в Казахстане не утихают – куда обращаться украинцам Новость обновлена 05 января 2022, 16:12
Протесты в Казахстане не утихают – куда обращаться украинцам

Граждан Украины просят следовать указаниям власти и лишний раз не выходить из дома

В Казахстане со 2 января не утихают массовые протесты, охватившие страну на фоне существенного подорожания сжиженного газа. Во многих городах не обошлось без столкновений с силовиками, применения военной техники и даже авиации и, конечно, сотен пострадавших граждан с обеих сторон.

На фоне этого Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам, находящимся на территории Казахстана, которые могут пострадать в ходе акций протеста.

Так, нашим гражданам МИД советует:

  • следить за развитием ситуации в стране;
  • быть бдительными и осторожными;
  • неукоснительно соблюдать указания и распоряжения власти и правоохранителей;
  • лишний раз не выходить из жилищ;
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
  • зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ".

На случай проблем, требующих немедленной консульской помощи, следует обращаться по следующим номерам: +7 705 755 66 10 (Посольство Украины в Республике Казахстан), или +38 044 238 16 57 (круглосуточная "горячая линия" МИД Украины).

Напомним, что мирные "газовые" протесты в Казахстане за несколько дней переросли в беспорядки и столкновения, в связи с чем власти страны ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы и двух регионах.

Несмотря на то, что казахское правительство ушло в отставку, а протестующим пообещали регулировать цены на горючее, жители Казахстана не успокоились и снова вышли на улицы — в Алматы захватили и подожгли здание горсовета и прокуратуру.

Теги:
#Украина #Казахстан #Горячая линия #МЗС #Протесты #силовики
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