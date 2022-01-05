"Не выходите из дома": МИД дал советы украинцам в Казахстане в связи с массовыми протестами
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Граждан Украины просят следовать указаниям власти и лишний раз не выходить из дома
В Казахстане со 2 января не утихают массовые протесты, охватившие страну на фоне существенного подорожания сжиженного газа. Во многих городах не обошлось без столкновений с силовиками, применения военной техники и даже авиации и, конечно, сотен пострадавших граждан с обеих сторон.
На фоне этого Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам, находящимся на территории Казахстана, которые могут пострадать в ходе акций протеста.
Так, нашим гражданам МИД советует:
- следить за развитием ситуации в стране;
- быть бдительными и осторожными;
- неукоснительно соблюдать указания и распоряжения власти и правоохранителей;
- лишний раз не выходить из жилищ;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ".
На случай проблем, требующих немедленной консульской помощи, следует обращаться по следующим номерам: +7 705 755 66 10 (Посольство Украины в Республике Казахстан), или +38 044 238 16 57 (круглосуточная "горячая линия" МИД Украины).
Напомним, что мирные "газовые" протесты в Казахстане за несколько дней переросли в беспорядки и столкновения, в связи с чем власти страны ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы и двух регионах.
Несмотря на то, что казахское правительство ушло в отставку, а протестующим пообещали регулировать цены на горючее, жители Казахстана не успокоились и снова вышли на улицы — в Алматы захватили и подожгли здание горсовета и прокуратуру.
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